Американский генерал рассказал о переговорах с Украиной о поставках истребителей

Обсуждается возможность поставок советских и современных самолетов

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Командующий национальной гвардии штата Калифорния Дэвид Болдуин считает, что США и страны Запада должны ускорить решение вопроса об удовлетворении просьбы Киева о поставках Украине имеющихся в ряде европейских стран истребителей советского производства, а также современных, пишет газета Politico.

"МиГи - наилучшее немедленное решение для поддержки украинцев, но американские или западные истребители - это также варианты, которые следует изучить как можно скорее", - сказал генерал изданию.

Ранее на этой неделе Болдуин сообщил журналистам, что американские военные чиновники работают с украинскими над просьбой Киева к западным странам о поставках истребителей.

"Есть много хорошего в том, что они заинтересованы в МиГах, поскольку уже изучили их, но если они собираются использовать самолеты западного типа, то это вопрос дискуссии, касающейся количества, типов и возможностей самолетов, которые могут быть доступны", - сказал Болдуин.

Представитель национальной гвардии Калифорнии подполковник Дж. Брэндон Хилл, отвечая на вопросы Politico, подчеркнул, что окончательное решение о предоставлении Киеву истребителей американского производства будет приниматься Белым домом и Пентагоном.

"В настоящее время мы работаем над вопросом: какой истребитель подходит для них?", - сказал офицер.

Газета напоминает, что в марте планировавшаяся трехсторонняя сделка между Польшей, США и Украиной о передаче поляками Соединенным Штатам МиГов для последующей поставки их на Украину провалилась. Пентагон и разведывательное сообщество США тогда оценили, что военные самолеты существенно не улучшат способность Украины противостоять России, а вместо этого могут втянуть НАТО непосредственно в конфликт.