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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 04:19

Американские чиновники призвали наладить контроль над помощью США Украине

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Американские чиновники, как бывшие, так и действующие, предупреждают о необходимости налаживания контроля над использованием Киевом помощи, предоставляемой Соединенными Штатами, пишет издание The Wall Street Journal.

В статье, озаглавленной "Официальные представители предупреждают о потенциальном мошенничестве с помощью, предоставляемой Украине", говорится: "С учетом того, что США ежедневно направляют Украине военную помощь на сумму около $130 млн, а также экономическую и иную помощь, нынешние и бывшие американские представители предупреждают, что необходимо делать больше, чтобы убедиться, что оружие и деньги не были перенаправлены, украдены или использованы не по назначению".

Издание отмечает, что Вашингтон с января выделил на поддержку Украины $54 млрд, что больше, чем "любой другой стране, включая помощь, направленную в Афганистан в разгар военного вмешательства США".

"Мы двигались быстро и упорно, и, на мой взгляд, у нас не было времени поразмыслить над этим", - признал высокопоставленный республиканец в Комитете Палаты представителей по вооруженным силам Майк Роджерс.

Газета отмечает, что пока "никаких случаев неправомерных действий выявлено не было". Однако, "по словам американских чиновников, после того, как американское оборудование передается украинскому правительству, у США мало прямых сведений о том, куда оно направляются, и они полагаются на украинское правительство в получении такой информации".

В статье говорится, что, "учитывая огромные масштабы помощи и отсутствие надзорного персонала США и НАТО на Украине, ветераны прошлых кампаний военной помощи США говорят, что, вероятно, возникновение таких проблем - вопрос времени".

"Даже если это благородное дело, все равно будет воровство. Будет неподобающее поведение. Будет кумовство. Будут приниматься глупые решения. Такова человеческая природа", - цитирует издание главного аудитора США по Афганистану Джона Сопко.

Он предупредил: "Через пару лет вы будете читать истории о расточительстве, мошенничестве и злоупотреблениях", добавив, что "если есть что-то, чему мы научились в Афганистане, так это то, что вначале нужно наладить контроль".

США Украина
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