Минобороны РФ сообщило об авиаударе по центру артиллерийской подготовки ВСУ

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Российская авиация поразила центр артиллерийской подготовки вооруженных сил Украины в Сумской области, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"Высокоточными ракетами воздушного базирования нанесен удар по центру артиллерийской подготовки ВСУ в районе населенного пункта Стецковка Сумской области", - сказал он в субботу на брифинге.

По его словам, в этом центре прибывшими иностранными инструкторами осуществлялось практическое обучение украинских военнослужащих эксплуатации и управлению огнем 155-мм гаубиц М777.

"Оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией поражены 54 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ", - сообщил Конашенков.

По его данным, в результате ударов авиации в общей сложности уничтожены более 400 украинских военнослужащих, 20 танков и бронемашин, четыре установки реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град", девять артиллерийских орудий и 29 автомобилей различного назначения.