Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:32

В Минобороны РФ опровергли ведение боевых действий в районе Святогорска

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Российские военные заявили, что не ведут боевых действий в районе Святогорска и не обстреливают территорию Святогорского историко-архитектурного заповедника.

Как сообщили в Минобороны РФ, 4 июня при отступлении из города Святогорск Донецкой народной республики подразделений 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, украинскими военными "осуществлен поджог деревянного скита Всех Святых Земли Русской Свято-Успенской Святогорской лавры".

"Находившиеся к северу от Святогорска подразделения российских Вооруженных Сил не ведут боевых действий в данном районе и не обстреливают территорию Святогорского историко-архитектурного заповедника", - говорится в сообщении ведомства.

24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. В ответ многие государства ввели против РФ санкции. Ряд стран поставляет армии Украины вооружение.

В конце апреля Минобороны РФ сообщало о размещении украинской артиллерии в Святогорской лавре.

Хроника 24 февраля – 04 июня 2022 годаВоенная операция на Украине
Святогорск ДНР ВСУ Минобороны РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Роскосмос" возобновит работу выключенного Германией телескопа eROSITA

Что случилось этой ночью: суббота, 4 июня

Число пострадавших в столкновениях в Ереване выросло до 60 человек

Военная операция на Украине

Американский генерал рассказал о переговорах с Украиной о поставках истребителей

Американский генерал рассказал о переговорах с Украиной о поставках истребителей

Три человека ранены в результате нападения с ножом в больнице в США

Военная операция на Украине

CNN заявил об обсуждении Западом способов урегулирования на Украине без участия Киева

Число пострадавших в столкновениях в Ереване достигло 50 человек

Число пострадавших в столкновениях в Ереване достигло 50 человек

REBCO prohibited: ЕС запрещает импорт нефти и нефтепродуктов РФ с оговорками. Обзор

REBCO prohibited: ЕС запрещает импорт нефти и нефтепродуктов РФ с оговорками. Обзор

В Ереване начались столкновения с полицией у резиденции премьера Армении

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });