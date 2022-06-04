В Минобороны РФ опровергли ведение боевых действий в районе Святогорска

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Российские военные заявили, что не ведут боевых действий в районе Святогорска и не обстреливают территорию Святогорского историко-архитектурного заповедника.

Как сообщили в Минобороны РФ, 4 июня при отступлении из города Святогорск Донецкой народной республики подразделений 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, украинскими военными "осуществлен поджог деревянного скита Всех Святых Земли Русской Свято-Успенской Святогорской лавры".

"Находившиеся к северу от Святогорска подразделения российских Вооруженных Сил не ведут боевых действий в данном районе и не обстреливают территорию Святогорского историко-архитектурного заповедника", - говорится в сообщении ведомства.

24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. В ответ многие государства ввели против РФ санкции. Ряд стран поставляет армии Украины вооружение.

В конце апреля Минобороны РФ сообщало о размещении украинской артиллерии в Святогорской лавре.