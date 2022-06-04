Российскими военными в районе Одессы сбит украинский самолет с боеприпасами

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Российские военные сбили в районе Одессы украинский военно-транспортный самолет с оружием и боеприпасами, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"Российскими средствами противовоздушной обороны в районе Одессы сбит доставлявший вооружение и боеприпасы самолет военно-транспортной авиации воздушных сил Украины", - сказал он на брифинге в субботу.

Кроме того, как сообщил Конашенков, российские военные уничтожили пункт дислокации иностранных наемников близ Одессы.

"В районе Дачное Одесской области в результате ракетного удара уничтожен пункт дислокации иностранных наемников", - отметил представитель Минобороны РФ.

По его словам, также за сутки уничтожено 17 беспилотников в районах населенных пунктов Попасная, Варваровка, Стаханов Луганской народной республики (ЛНР), Дементьевка, Волхов Яр, Мосьпаново, Новая Гнилица, Дослипное, Большие Проходы, Капитоловка Харьковской области, Новоалександровка Николаевской области.

"В том числе в районе Каменка Николаевской области российскими средствами ПВО сбиты два беспилотных летательных аппарата "Байрактар-ТБ2", - сказал Конашенков.

Он заявил, что российскими ракетными войсками и артиллерией за сутки поражено 33 пункта управления, 131 огневая позиция артиллерийских подразделений ВСУ, а также 542 района сосредоточения живой силы и военной техники.

Как рассказал Конашенков, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 187 самолетов, 129 вертолетов, 1 104 беспилотных летательных аппаратов, 328 зенитных ракетных комплексов, 3 406 танков и других боевых бронированных машин, 466 установок реактивных систем залпового огня, 1 769 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3 405 единиц специальной военной автомобильной техники.