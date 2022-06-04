Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:01

В Гонконге вновь запретили проводить акцию памяти погибших на Тяньаньмэнь

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Десятки полицейских патрулируют Виктория-парк в Гонконге в субботу, чтобы обеспечить соблюдение запрета на проведение акций в память погибших на Тяньаньмэнь. Об этом сообщило агентство Associated Press.

Власти Гонконга третий год подряд запрещают публичные акции 4 июня в память разгона демонстрантов на пекинской площади Тяньаньмэнь в 1989 году.

На протяжении десятилетий в парке проводились ежегодные пикеты с зажиганием свеч в память о жестоком подавлении тех протестов.

Ранее власти США выступили за привлечение КНР к ответственности за те события. В заявлении госдепартамента отмечалось, что "сегодня борьба за демократию и свободу продолжает отдаваться эхом в Гонконге, где ежегодное бдение в память о бойне на площади Тяньаньмэнь было запрещено властями КНР и Гонконга в попытке подавить воспоминания об этом дне".

Разгон демонстрантов на Тяньаньмэнь в 1989 году

В 1989 году в Пекине прошла волна выступлений за демократические перемены. Основная волна протестов пришлась на центральную столичную площадь Тяньаньмэнь. Власти привлекли к подавлению протестов армейские подразделения. По данным правительства Китая, при подавлении протестов в Пекине погибли 200 протестующих и несколько десятков силовиков. По другим оценкам, погибших было сотни или тысячи.

В 2019 году - через 30 лет после событий на Тяньаньмэнь - Госдеп США призвал Пекин рассекретить информацию о случившемся.

Гонконг до недавних пор был территорией Китая, где разрешались публичные упоминания и воспоминания о погибших в 1989 году. На основной территории КНР эту тему избегают. Летом 2020 года в Гонконге впервые запретили церемонию в честь памяти погибших на Тяньаньмэнь, которая ежегодно проходила 4 июня в Виктория-парке с участием десятков тысяч горожан. Мероприятие запретили, ссылаясь на пандемию. А в 2021 году три университета Гонконга демонтировали мемориалы погибшим на Тяньаньмэнь.

Гонконг Китай
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Роскосмос" возобновит работу выключенного Германией телескопа eROSITA

Что случилось этой ночью: суббота, 4 июня

Число пострадавших в столкновениях в Ереване выросло до 60 человек

Военная операция на Украине

Американский генерал рассказал о переговорах с Украиной о поставках истребителей

Американский генерал рассказал о переговорах с Украиной о поставках истребителей

Три человека ранены в результате нападения с ножом в больнице в США

Военная операция на Украине

CNN заявил об обсуждении Западом способов урегулирования на Украине без участия Киева

Число пострадавших в столкновениях в Ереване достигло 50 человек

Число пострадавших в столкновениях в Ереване достигло 50 человек

REBCO prohibited: ЕС запрещает импорт нефти и нефтепродуктов РФ с оговорками. Обзор

REBCO prohibited: ЕС запрещает импорт нефти и нефтепродуктов РФ с оговорками. Обзор

В Ереване начались столкновения с полицией у резиденции премьера Армении

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });