В Гонконге вновь запретили проводить акцию памяти погибших на Тяньаньмэнь

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Десятки полицейских патрулируют Виктория-парк в Гонконге в субботу, чтобы обеспечить соблюдение запрета на проведение акций в память погибших на Тяньаньмэнь. Об этом сообщило агентство Associated Press.

Власти Гонконга третий год подряд запрещают публичные акции 4 июня в память разгона демонстрантов на пекинской площади Тяньаньмэнь в 1989 году.

На протяжении десятилетий в парке проводились ежегодные пикеты с зажиганием свеч в память о жестоком подавлении тех протестов.

Ранее власти США выступили за привлечение КНР к ответственности за те события. В заявлении госдепартамента отмечалось, что "сегодня борьба за демократию и свободу продолжает отдаваться эхом в Гонконге, где ежегодное бдение в память о бойне на площади Тяньаньмэнь было запрещено властями КНР и Гонконга в попытке подавить воспоминания об этом дне".

Разгон демонстрантов на Тяньаньмэнь в 1989 году

В 1989 году в Пекине прошла волна выступлений за демократические перемены. Основная волна протестов пришлась на центральную столичную площадь Тяньаньмэнь. Власти привлекли к подавлению протестов армейские подразделения. По данным правительства Китая, при подавлении протестов в Пекине погибли 200 протестующих и несколько десятков силовиков. По другим оценкам, погибших было сотни или тысячи.

В 2019 году - через 30 лет после событий на Тяньаньмэнь - Госдеп США призвал Пекин рассекретить информацию о случившемся.

Гонконг до недавних пор был территорией Китая, где разрешались публичные упоминания и воспоминания о погибших в 1989 году. На основной территории КНР эту тему избегают. Летом 2020 года в Гонконге впервые запретили церемонию в честь памяти погибших на Тяньаньмэнь, которая ежегодно проходила 4 июня в Виктория-парке с участием десятков тысяч горожан. Мероприятие запретили, ссылаясь на пандемию. А в 2021 году три университета Гонконга демонтировали мемориалы погибшим на Тяньаньмэнь.