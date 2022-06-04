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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:40

США выступают за привлечение КНР к ответственности за нарушение прав человека

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты считают, что власти Китая должны быть привечены к ответственности за подавление демократии и нарушение прав человека, говорится в заявлении госдепартамента США по случаю исполняющейся 4 июня 33-й годовщины событий на пекинской площади Тяньаньмэнь.

"Мы будем продолжать выступать и добиваться привлечения к ответственности за зверства КНР и нарушения прав человека, в том числе в Гонконге, Синьцзяне и Тибете. Обращаясь к народу Китая и к тем, кто продолжает бороться с несправедливостью и стремиться к свободе, мы говорим, что не забудем 4 июня", - говорится в заявлении.

В нем отмечается, что "сегодня борьба за демократию и свободу продолжает отдаваться эхом в Гонконге, где ежегодное бдение в память о бойне на площади Тяньаньмэнь было запрещено властями КНР и Гонконга в попытке подавить воспоминания об этом дне".

В 1989 году в Пекине прошла волна выступлений за демократические перемены. Основная волна протестов пришлась на центральную столичную площадь Тяньаньмэнь. Власти привлекли к подавлению протестов армейские подразделения. По официальным данным в результате по официальным данным погиб 241 человек, ранения получили около 7 тыс.

На западе события расценивают как выступление за демократию, Пекин квалифицирует их как контрреволюционный мятеж.

Китай США Синьцзян Тяньаньмэнь
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