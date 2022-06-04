Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:04

Турция назвала тратой времени переговоры о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Советник президента Турции Фахреттин Алтун заявил в интервью шведской газете Dagens Nyheter, что Финляндии и Швеции не о чем договариваться с НАТО.

В миреЭрдоган недоволен переговорами со Швецией и Финляндией по их вступлению в НАТОЧитать подробнее

"Требования Турции о членстве Финляндии и Швеции в НАТО остаются неизменными, и вести переговоры не о чем. Для Финляндии и Швеции неправильно тратить время НАТО в эти критические моменты", - заявил Алтун в субботу, его цитирует финский портал телерадиовещания Yle.

Издание напомнило, что Турция призвала к отмене эмбарго на поставки оружия и к экстрадиции из Швеции и Финляндии лидеров некоторых курдских организаций и противников режима. Анкара указала, что ее требования разумны, и она ожидает, что Швеция и Финляндия согласятся с ними.

Еще один советник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калин заявил турецкому государственному информагентству, что саммит НАТО в Мадриде в конце июня "не является крайним сроком для принятия решений Турцией", - сообщил Yle.

Турция НАТО Швеция Финляндия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Гаване ливни привели к жертвам и разрушениям

В Гаване ливни привели к жертвам и разрушениям
Военная операция на Украине

В Минобороны РФ опровергли ведение боевых действий в районе Святогорска

"Роскосмос" возобновит работу выключенного Германией телескопа eROSITA

Что случилось этой ночью: суббота, 4 июня

Число пострадавших в столкновениях в Ереване выросло до 60 человек

Военная операция на Украине

Американский генерал рассказал о переговорах с Украиной о поставках истребителей

Американский генерал рассказал о переговорах с Украиной о поставках истребителей

Три человека ранены в результате нападения с ножом в больнице в США

Военная операция на Украине

CNN заявил об обсуждении Западом способов урегулирования на Украине без участия Киева

Число пострадавших в столкновениях в Ереване достигло 50 человек

Число пострадавших в столкновениях в Ереване достигло 50 человек

REBCO prohibited: ЕС запрещает импорт нефти и нефтепродуктов РФ с оговорками. Обзор

REBCO prohibited: ЕС запрещает импорт нефти и нефтепродуктов РФ с оговорками. Обзор
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });