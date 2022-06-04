Турция назвала тратой времени переговоры о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Советник президента Турции Фахреттин Алтун заявил в интервью шведской газете Dagens Nyheter, что Финляндии и Швеции не о чем договариваться с НАТО.

"Требования Турции о членстве Финляндии и Швеции в НАТО остаются неизменными, и вести переговоры не о чем. Для Финляндии и Швеции неправильно тратить время НАТО в эти критические моменты", - заявил Алтун в субботу, его цитирует финский портал телерадиовещания Yle.

Издание напомнило, что Турция призвала к отмене эмбарго на поставки оружия и к экстрадиции из Швеции и Финляндии лидеров некоторых курдских организаций и противников режима. Анкара указала, что ее требования разумны, и она ожидает, что Швеция и Финляндия согласятся с ними.

Еще один советник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калин заявил турецкому государственному информагентству, что саммит НАТО в Мадриде в конце июня "не является крайним сроком для принятия решений Турцией", - сообщил Yle.