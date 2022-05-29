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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:58

Эрдоган недоволен переговорами со Швецией и Финляндией по их вступлению в НАТО

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не намерен пускать в НАТО страны, которые, с точки зрения Анкары, поддерживают терроризм.

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"До тех пор, пока я возглавляю Турцию, мы точно не сможем сказать "да" вступлению в НАТО стран, которые поддерживают терроризм", - приводят его слова западные СМИ.

Эрдоган раскритиковал недавние переговоры представителей стремящихся в НАТО Швеции и Финляндии с турецкими официальными лицами. По его мнению, переговоры "не прошли на ожидаемом уровне".

"Они не откровенны и не честны", - добавил президент Турции, говоря о финских и шведских властях.

Турция на данный момент блокирует вступление Швеции и Финляндии в НАТО. Основная причина такой позиции - поддержка этими скандинавскими странами курдских мятежников, которых Анкара считает террористами.

Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в альянс 18 мая.

Турция Реджеп Эрдоган Швеция Финляндия НАТО
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