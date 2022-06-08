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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:01

Турция продолжит выступать против возможного вступления Швеции и Финляндии в НАТО

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в среду заявил, что на данный момент не видит условий, которые позволили бы ему снять возражения Анкары, касающиеся возможности присоединения Швеции и Финляндии к НАТО.

"Пока террористы PPK/YPG (Рабочей партии Курдистана и Отрядов народной самообороны - ИФ) присутствуют в парламенте Швеции, пока представители террористических группировок проводят демонстрации на улицах Стокгольма, пока интервью с лидерами террористов транслируют в эфире телеканалов страны, мы не можем сказать им: "Идите и присоединитесь к НАТО", - заявил Эрдоган на пресс-конференции с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.

"То же касается и Финляндии", - добавил турецкий лидер. По его словам, в этой стране также есть аналогичные террористические формирования.

Эрдоган подчеркнул, что НАТО - организация, способствующая безопасности, и не станет "прокладывать путь терроризму".

Турция на данный момент блокирует вступление Швеции и Финляндии в НАТО. Основная причина такой позиции - поддержка этими скандинавскими странами курдских мятежников, которых Анкара считает террористами.

Реджеп Тайип Эрдоган Турция Швеция Финляндия НАТО
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