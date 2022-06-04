Дело о самолете "Аэрофлота" на Шри-Ланке рассмотрят на судебном и дипломатическом уровнях

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Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Суд Шри-Ланки все еще рассматривает дело о задержанном пассажирском лайнере "Аэрофлота", по этому вопросу проходят и дипломатические контакты, сообщает внешнеполитическое в субботу ведомство страны.

"Дело все еще ожидает окончательного решения суда. По этому вопросу также ведут консультации по дипломатическим каналам", - говорится в заявлении МИД Шри-Ланки.

Министерство напоминает, что 2 июня Высший суд по коммерческим вопросам Западной провинции издал постановление, согласно которому рейсу "Аэрофлота" запрещен вылет из международного аэропорта Бандаранаике. Такое решение принято в связи с "коммерческим спором" между истцом, ирландской компанией Celestial Aviation Trading 10 Limited, "Аэрофлотом" и главой аэронавигации, аэропортов и авиационного обслуживания Шри-Ланки.

Накануне "Аэрофлот" сообщил, что приостанавливает выполнение коммерческих рейсов в Коломбо. Решение принято "в связи с неблагонадежностью ситуации в части обеспечения беспрепятственных полетов воздушных судов авиакомпании в Шри-Ланку", говорится в сообщении компании. Продажа билетов на рейсы в Коломбо временно закрыта.

Как сообщалось, в 2 июня утром Airbus A330 "Аэрофлота" прибыл в Коломбо, чтобы совершить обратный рейс в Москву. Вылет, однако, не состоялся и был перенесен на утро пятницы.

В пятницу самолету компании также не удалось вылететь в РФ. Местные СМИ сообщили, что высокий коммерческий суд Коломбо издал приказ, запрещающий A330 "Аэрофлота" покидать Шри-Ланку как минимум до 16 июня из-за жалобы ирландская компания Celestial Aviation Trading Limited, которая аффилирована с лизингодателем GECAS.

Судебное слушание о снятии ареста с воздушного судна назначено на 8 июня. Пассажиры рейса размещены в гостинице.