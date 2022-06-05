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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:22

El Pais узнала о готовности Испании поставить Украине тяжелое вооружение

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Испания готова поставить Киеву тяжелое вооружение, в том числе танки и зенитные ракеты. Об этом стало известно испанскому изданию El Pais.

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По его данным, в пакет военной помощи, в частности, войдут танки Leopard A4 и батарея зенитно-ракетных комплексов малой дальности Shorad Aspide. Испания также обучит украинских военных управлять этим вооружением и танками. Инструктаж планируется провести в Латвии и Испании, рассказали источники издания.

До настоящего момента власти страны направляли украинской стороне только боеприпасы, средства индивидуальной защиты и легкое вооружение (гранатометы или пулеметы).

Ранее Украина обвиняла Мадрид в низких объемах военной поддержки по сравнению с другими государствами. Однако премьер Испании Педро Санчес призывал сочетать жесткие меры в отношении России с дипломатией.

Хроника 24 февраля – 05 июня 2022 годаВоенная операция на Украине
Испания Украина
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