El Pais узнала о готовности Испании поставить Украине тяжелое вооружение

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Испания готова поставить Киеву тяжелое вооружение, в том числе танки и зенитные ракеты. Об этом стало известно испанскому изданию El Pais.

По его данным, в пакет военной помощи, в частности, войдут танки Leopard A4 и батарея зенитно-ракетных комплексов малой дальности Shorad Aspide. Испания также обучит украинских военных управлять этим вооружением и танками. Инструктаж планируется провести в Латвии и Испании, рассказали источники издания.

До настоящего момента власти страны направляли украинской стороне только боеприпасы, средства индивидуальной защиты и легкое вооружение (гранатометы или пулеметы).

Ранее Украина обвиняла Мадрид в низких объемах военной поддержки по сравнению с другими государствами. Однако премьер Испании Педро Санчес призывал сочетать жесткие меры в отношении России с дипломатией.