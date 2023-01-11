Финляндия пока не определилась с поставкой танков Украине

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Финляндия еще не выработала решения об отправке танков Украине и ожидает действий других стран, сообщает портал Yle.

"Согласно источнику Yle, Финляндия пока не приняла никаких решений о передаче Украине боевых танков. Но если возникнет группа из нескольких стран, готовых передать Украине танки, Финляндия рассмотрит возможность участия в этих поставках", - говорится в сообщении.

Политическое руководство Финляндии ждет решений от Германии и других крупных стран. Финляндия не будет первой, кто примет решение о передаче танков.

На вооружении Оборонительных сил сейчас около 200 танков Leopard. Финляндия могла бы передать Украине лишь ограниченное количество танков, так как власти считают, что они нужны для собственной обороны.

В начале года министр обороны Микко Савола сообщил, что Финляндия готовит Украине 12-й пакет военной помощи, но отказался говорить о его содержании.

В воскресенье на конференции по политике безопасности в шведском городе Сэлен министр иностранных дел Пекка Хаависто заявил Yle, что он не будет комментировать этот вопрос, поскольку Финляндия не раскрывает, какое оружие она передает Украине.

По его словам, Финляндия должна следить за тем, что делают крупные страны.