США развернули на Балтике группировку из пяти военных кораблей

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Пять американских военных кораблей в настоящее время проводят операции в акватории Балтийского моря, следует из данных 6-го оперативного флота США.

Среди них - авианесущий универсальный десантный корабль ВМС США USS Kearsarge, на борту которого размещены подразделения 22-го экспедиционного батальона морской пехоты, десантный транспорт-док USS Gunston Hall ("Ганстон Холл"), ракетные эсминцы USS Gravely ("Грейвели") и USS Porter ("Портер"), а также флагманский корабль 6-го флота США USS Mount Whitney ("Маунт Уитни").

Американские корабли принимают участие в начавшихся 5 июня на Балтике крупномасштабных натовских военно-морских учениях BALTOPS-2022. В задействованы 45 боевых кораблей, 7 тыс. военнослужащих и 75 самолетов и вертолетов из 14 стран-членов НАТО, а также Швеции и Финляндии, которые в мае подали заявки на вступление в Североатлантический альянс.

Учения, которые продлятся до 16 июня, на различных этапах будут проходить в центральной и южной частях Балтийского моря, в том числе вблизи берегов Швеции, Латвии, Польши и Германии.

Тем временем в Адриатике вблизи Балкан продолжает патрулирование американская авианосная ударная группа во главе с атомным авианосцем USS Harry Truman ("Гарри Трумэн"), которая 14 декабря прошлого года вошла в Средиземное море. В ее состав помимо авианосца входят ракетный крейсер, несколько эсминцев и атомная подлодка с крылатыми ракетами Tomahawk. Авианосец USS Harry Truman несет около 90 палубных самолетов и вертолетов, в том числе четыре эскадрильи из 48 истребителей-бомбардировщиков F/A-18, которые на фоне ситуации на Украине осуществляют патрулирование над Балканами.

По сведениям Пентагона, пребывание авианосной ударной группы в Средиземном море, которая находится там уже более пяти месяцев, продлится, по меньшей мере, до августа. Затем на ее смену может прийти другая американская авианосная группа.