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В Великобритании отпраздновали юбилей правления Елизаветы II

В Великобритании отпраздновали юбилей правления Елизаветы II
Фото: AP/ТАСС

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Королева Великобритании Елизавета II в воскресенье удивила жителей страны необъявленным публичным мероприятием в ходе заключительного дня национального празднования ее юбилейного правления, передают британские СМИ.

Королева вышла на балкон Букингемского дворца и с улыбкой и традиционным жестом приветствовала тысячей подданых. На королеве был ярко-зеленый костюм, шляпа такого же цвета, а также жемчужное ожерелье.

96-летняя королева появилась на публике в сопровождении членов семьи - сына принца Чарльза, его супруги герцогини Корнуолльской Камиллы, внука Елизаветы II принца Уильяма и его жены герцогини Кембриджской Кэтрин вместе с детьми.

Пресса сообщает, что во время выхода королевы Служба военных оркестров Королевской морской пехоты Великобритании играла национальный гимн страны "Боже, храни Королеву", а тысячи собравшихся у дворца подпевали.

Позднее в аккаунте королевской семьи в социальных сетях опубликовали заявление королевы, в котором она поблагодарила британцев за теплое к ней отношение и масштабные торжества по случаю платинового юбилея со дня вхождения Елизаветы II на британский трон.

"Я польщена и глубоко тронута тем, что так много людей вышли на улицы, чтобы отпраздновать мой платиновый юбилей", - заявила Елизавета II.

"Хоть я и не посетила каждое мероприятие лично, мое сердце с вами, и я по-прежнему привержена служению вам в меру своих способностей при поддержке моей семьи", - подчеркнула она.

До этого королева появилась на публике в четверг 2 июня - в первый день торжеств по случаю платинового юбилея. Она также вышла на балкон Букингемского дворца. Однако после этого дворец распространил заявление, согласно которому королева не примет участия в некоторых мероприятиях, поскольку испытывает "некоторый дискомфорт".

Со 2 по 5 июня по всей Великобритании прошли гуляния и парады. Наиболее масштабные мероприятия, в том числе театрализованное шествие в честь 70-летия со дня восшествия Елизаветы II на британский трон, состоялись в Лондоне. Главное мероприятие прошло в субботу вечером на площади перед Букингемским дворцом. На сцене появились мировые знаменитости, музыканты, певцы.

70-летие на британском престоле - первый юбилей, который британская королева проводит без супруга Филиппа, скончавшегося в апреле 2021 года в возрасте 99 лет.

Елизавета II взошла на трон 6 февраля 1952 года в возрасте 25 лет. В тот день скончался ее отец - король Георг VI.

За период ее правления в Великобритании сменились 14 премьер-министров - от Уинстона Черчилля до Бориса Джонсона.

Елизавета II
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