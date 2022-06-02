Начались торжества по случаю платинового юбилея Елизаветы II на британском троне

Фото: Chris Jackson/Getty Images

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Десятки тысяч британцев вышли в четверг на улицы Лондона, чтобы принять участие в торжествах в честь платинового юбилея правления королевы Елизаветы II, праздники продлятся четыре дня, передают западные СМИ.

В период со 2 по 5 июня по всей Великобритании пройдут гуляния и парады. Наиболее масштабные мероприятия, в том числе театрализованное шествие в честь 70-летия со дня восшествия Елизаветы II на британский трон, состоятся в Лондоне.

В четверг также отмечают и 69-ю годовщину коронации Елизаветы II, которая состоялась в 1953 году.

Большинство жителей Лондона вышли на основные дороги, ведущие к Букингемскому дворцу, приветствуя парады оркестров и размахивая британскими флагами. В ночь на четверг некоторые даже спали на улицах, чтобы занять хорошие места. Многие расположись в парках, чтобы устроить там пикник и следить за торжествами на больших экранах.

Празднование началось с военного парада Trooping the Colour в центре Лондона. В полдень по местному времени (14:00 по московскому времени) по всей Великобритании начали звучать артиллерийские салюты. Вечером по всей стране зажгут маяки, а королева возглавит церемонию зажигания основного маяка у Виндзорского замка.

В Букингемский дворец на празднование юбилея первыми прибыли супруга принца Уильяма, герцогиня Кембриджская Кейт вместе с тремя их детьми, а также герцогиня Корнуольская Камилла - супруга принца Уэльского Чарльза. Затем верхом появились принцы Чарльз и Уильям, а также дочь королевы принцесса Анна.

Внук Елизаветы II принц Гарри, который сейчас живет в Лос-Анджелесе со своей супругой Меган Маркл, прибыл в Лондон для участия в параде, но он не присоединится к королевской семье на балконе Букингемского дворца, чтобы понаблюдать за пролетом королевских ВВС в завершении парада.

Главное мероприятие, как ожидается, пройдет в субботу вечером на площади перед Букингемским дворцом - там устроят массовые гуляния в честь королевы. На сцене появятся мировые знаменитости, музыканты и певцы. На шоу смогут присутствовать более 30 тыс. человек.

Пресса отмечает, что при этом личное участие 96-летней королевы в мероприятиях будет несколько ограниченным из-за сложностей в передвижении, которые она испытывает в силу преклонного возраста.

"Благодарю всех, кто участвовал в сборе семей, соседей и друзей для того, чтобы отметить мой платиновый юбилей в Великобритании и по всему Содружеству", - говорится в заявлении королевы, опубликованном накануне.

"Я продолжаю вдохновляться проявленной ко мне доброжелательностью и надеюсь, что ближайшие дни предоставят возможность задуматься обо всем, что достигнуто за прошедшие 70 лет, в то время как мы с уверенностью и энтузиазмом смотрим в будущее", - добавила Елизавета II.

70-летие на британском престоле - первый юбилей, который британская королева проводит без супруга Филиппа, скончавшегося в апреле 2021 года в возрасте 99 лет.

Елизавета II взошла на трон 6 февраля 1952 года в возрасте 25 лет. Именно в тот день скончался ее отец - король Георг VI.

За период ее правления в Великобритании сменились 14 премьер-министров - от Уинстона Черчилля до Бориса Джонсона.