Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:52

Начались торжества по случаю платинового юбилея Елизаветы II на британском троне

Начались торжества по случаю платинового юбилея Елизаветы II на британском троне
Фото: Chris Jackson/Getty Images

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Десятки тысяч британцев вышли в четверг на улицы Лондона, чтобы принять участие в торжествах в честь платинового юбилея правления королевы Елизаветы II, праздники продлятся четыре дня, передают западные СМИ.

В период со 2 по 5 июня по всей Великобритании пройдут гуляния и парады. Наиболее масштабные мероприятия, в том числе театрализованное шествие в честь 70-летия со дня восшествия Елизаветы II на британский трон, состоятся в Лондоне.

В четверг также отмечают и 69-ю годовщину коронации Елизаветы II, которая состоялась в 1953 году.

Большинство жителей Лондона вышли на основные дороги, ведущие к Букингемскому дворцу, приветствуя парады оркестров и размахивая британскими флагами. В ночь на четверг некоторые даже спали на улицах, чтобы занять хорошие места. Многие расположись в парках, чтобы устроить там пикник и следить за торжествами на больших экранах.

Празднование началось с военного парада Trooping the Colour в центре Лондона. В полдень по местному времени (14:00 по московскому времени) по всей Великобритании начали звучать артиллерийские салюты. Вечером по всей стране зажгут маяки, а королева возглавит церемонию зажигания основного маяка у Виндзорского замка.

В Букингемский дворец на празднование юбилея первыми прибыли супруга принца Уильяма, герцогиня Кембриджская Кейт вместе с тремя их детьми, а также герцогиня Корнуольская Камилла - супруга принца Уэльского Чарльза. Затем верхом появились принцы Чарльз и Уильям, а также дочь королевы принцесса Анна.

В миреЕлизавета II поздравила принца Гарри и Меган Маркл с рождением дочериЧитать подробнее

Внук Елизаветы II принц Гарри, который сейчас живет в Лос-Анджелесе со своей супругой Меган Маркл, прибыл в Лондон для участия в параде, но он не присоединится к королевской семье на балконе Букингемского дворца, чтобы понаблюдать за пролетом королевских ВВС в завершении парада.

Главное мероприятие, как ожидается, пройдет в субботу вечером на площади перед Букингемским дворцом - там устроят массовые гуляния в честь королевы. На сцене появятся мировые знаменитости, музыканты и певцы. На шоу смогут присутствовать более 30 тыс. человек.

Пресса отмечает, что при этом личное участие 96-летней королевы в мероприятиях будет несколько ограниченным из-за сложностей в передвижении, которые она испытывает в силу преклонного возраста.

"Благодарю всех, кто участвовал в сборе семей, соседей и друзей для того, чтобы отметить мой платиновый юбилей в Великобритании и по всему Содружеству", - говорится в заявлении королевы, опубликованном накануне.

"Я продолжаю вдохновляться проявленной ко мне доброжелательностью и надеюсь, что ближайшие дни предоставят возможность задуматься обо всем, что достигнуто за прошедшие 70 лет, в то время как мы с уверенностью и энтузиазмом смотрим в будущее", - добавила Елизавета II.

70-летие на британском престоле - первый юбилей, который британская королева проводит без супруга Филиппа, скончавшегося в апреле 2021 года в возрасте 99 лет.

Елизавета II взошла на трон 6 февраля 1952 года в возрасте 25 лет. Именно в тот день скончался ее отец - король Георг VI.

За период ее правления в Великобритании сменились 14 премьер-министров - от Уинстона Черчилля до Бориса Джонсона.

Королевский рекорд Елизаветы II

10
Елизавета является главой государства для 138 миллионов граждан. За годы царствования Елизаветы II сменилось 12 премьер-министров Британии, 12 американских президентов, 9 руководителей СССР и России. Эта женщина стала настоящим символом не только Англии, но и всей Великобритании. Принцесса Елизавета Александра Мария родилась 21 апреля 1926 года в Лондоне в семье герцога и герцогини ЙоркскихЕлизавета (на фото справа) получила хорошее домашнее образование, в основном гуманитарной направленности. С юных лет будущая королева интересовалась лошадьми и занималась верховой ездой.Когда Елизавете было 13 лет, началась Вторая мировая война. 13 октября 1940 она впервые выступила по радио — с обращением к детям, пострадавшим от бедствий войны. На фото принцесса Елизавета (справа) с младшей сестрой Маргарет.В феврале 1945 для поднятия боевого духа граждан своей страны Елизавета вступила в "Вспомогательную территориальную службу" и прошла подготовку как механик-водитель санитарного автомобиля, получив воинское звание лейтенанта.Близкое знакомство Елизаветы с монаршими обязанностями началось в 1944 году. Она замещала Георга VI, когда тот отправился с поездкой по фронтам. В 1947 году принцесса совершила свой первый официальный визит за пределы Британских островов: она посетила Южную Африку. На фото слева направо: принцесса Елизавета, премьер-министр Южно-Африканского Союза генерал Ян Христиан Смэтс, король Георг VI, Елизавета Боуз-Лайон (Королева-мать) и принцесса Маргарет.20 ноября 1947 года она вышла замуж за лейтенанта королевского военно-морского флота, греческого принца и праправнука королевы Великобритании Виктории Филиппа Маунтбеттена. Молодые люди познакомились в 1934 году, а полюбили друг друга, как считается, после посещения Елизаветой военно-морского колледжа в Дартмуте, где учился Филипп. Став ее супругом, Филипп получил титул герцога Эдинбургского.Спустя год после свадьбы, в 1948 у Елизаветы и Филиппа родился старший сын принц Чарльз. А 15 августа 1950 дочь — принцесса Анна.6 февраля 1952 года умер король Георг VI, отец Елизаветы. Елизавета, в то время находившаяся вместе с мужем на отдыхе в Кении, была провозглашена королевой Великобритании.Церемония коронации Елизаветы II состоялась в Вестминстерском аббатстве 2 июня 1953 года. Это была первая коронация британского монарха, транслировавшаяся по телевидению. С тех пор королева Елизавета II установила абсолютный рекорд продолжительности пребывания на троне.
Елизавета является главой государства для 138 миллионов граждан. За годы царствования Елизаветы II сменилось 12 премьер-министров Британии, 12 американских президентов, 9 руководителей СССР и России. Эта женщина стала настоящим символом не только Англии, но и всей Великобритании.
Великобритания Елизавета II
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

На Украине дело о госизмене депутата Медведчука передано в суд

Постпреды стран ЕС одобрили эмбарго на нефть из РФ

Военная операция на Украине

Глава ЛНР назвал целью республики вхождение в состав России

Что случилось этой ночью: четверг, 2 июня

Военная операция на Украине

Великобритания попросила у США одобрения плана на отправку РСЗО на Украину

"Рейнджерс" обыграли "Тампу" в первом матче полуфинала Кубка Стэнли

"Рейнджерс" обыграли "Тампу" в первом матче полуфинала Кубка Стэнли

Полиция Талсы подтвердила гибель четырех человек

В американском городе Талса сообщили о нескольких погибших в результате стрельбы

Глава Интерпола заявил, что часть поставляемого Украине оружия попадет к преступникам

Глава Интерпола заявил, что часть поставляемого Украине оружия попадет к преступникам

Джонни Депп выиграл дело против бывшей жены Эмбер Херд

Джонни Депп выиграл дело против бывшей жены Эмбер Херд
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });