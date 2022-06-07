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Лидер лейбористов заявил, что британцы "сыты по горло" Джонсоном из-за его лжи

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Тот факт, что премьер-министру Великобритании Борису Джонсону не был вынесен вотум недоверия, означает, что консерваторы игнорируют британскую общественность, заявил журналистам лидер британской Лейбористской партии Кир Стармер.

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"Депутаты-консерваторы сделали свой выбор сегодня вечером. Они проигнорировали британскую общественность и прочно привязали себя и свою партию к Борису Джонсону и всему тому, что он представляет", - цитируют местные СМИ слова политика на пресс-конференции по итогам голосования консерваторов в парламенте по вотуму недоверия премьеру.

Стармер назвал Джонсона "совершенно непригодным для занимаемой им высокой должности".

"Британская общественность сыта по горло. Сыта по горло премьер-министром, который много обещает, но никогда ничего не выполняет. Сыта по горло премьер-министром, который руководил культурой лжи и нарушения законов в самом сердце правительства", - сказал Стармер.

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Его поддержал лидер либерал-демократов Эд Дэйви, который написал в твиттере: "Ради нашей страны нельзя больше поддерживать этого несостоятельного премьер-министра".

Первый министр Шотландии Никола Стерджен заявила о полном отсутствии поддержки Джонсона со стороны шотландской общественности и политических деятелей.

Она сказала: "Этот результат голосования (по вотуму - ИФ), безусловно, худший из всех возможных для тори. Но что гораздо важнее: во времена огромных проблем это ставит Великобританию в тупик с премьер-министром, который в полной мере является "хромой уткой".

Политик добавила, что "для Шотландии это еще раз подчеркнуло дефицит демократии - только два из 59 депутатов (от Шотландии - ИФ) доверяют премьер-министру".

Как сообщалось, в понедельник консерваторы в британском парламенте не набрали достаточного количества голосов для вынесения вотума недоверия Джонсону в связи со скандальными вечеринками на Даунинг-стрит в период локдауна из-за COVID-19. Недоверие Джонсону выразили 148 однопартийцев, 211 не поддержали вотум недоверия.

Таким образом, Джонсон остается на посту премьера и главы Консервативной партии.

Для одобрения вотума недоверия необходимы голоса как минимум 180 из 359 депутатов правящей Консервативной партии.

По итогам голосования сам премьер заявил о своей убедительной победе и счёл ненужным проводить досрочные выборы в парламент.

"Сейчас мы хотим продолжить работу и воспользоваться моментом, который, по моему мнению, является решающим, и продолжить реализацию нашей программы", - привел его слова телеканал Sky News.

По словам премьера, результаты голосования "дают шанс объединить, укрепить и выровнять экономику" Великобритании.

Кроме того, премьер-министр заявил, что он "точно не заинтересован в организации досрочных выборов" в парламент.

Великобритания Борис Джонсон
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