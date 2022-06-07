США пообещали "быстрый и решительный ответ" в случае ядерного испытания в КНДР

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман предупредила КНДР о "быстром и решительном" ответе в случае проведения Пхеньяном ядерного испытания.

"Любые ядерные испытания были бы полным нарушением резолюций Совета Безопасности ООН. На такое испытание последовал бы быстрый и решительный ответ", - цитирует заявление Шерман агентство Yonhap.

Она добавила: "Весь мир отреагирует решительно и четко. Мы готовы".

Замгоссекретаря призвала северокорейского лидера сосредоточиться на решении ситуации с COVID-19 в стране, "вместо того, чтобы предпринимать провокационные, опасные и дестабилизирующие действия".

Тем не менее, Шерман подтвердила желание администрации президента США Джо Байдена возобновить переговоры с Севером.

"США не питают никаких враждебных намерений по отношению к КНДР. Мы продолжаем призывать Пхеньян прекратить свою дестабилизирующую и провокационную деятельность и выбрать путь дипломатии", - сказала она.

Заместитель госсекретаря США сделала заявление после встречи в Сеуле с замглавы МИД Южной Кореи Чхо Хен Тоном.