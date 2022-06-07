Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 23:42

США пообещали "быстрый и решительный ответ" в случае ядерного испытания в КНДР

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман предупредила КНДР о "быстром и решительном" ответе в случае проведения Пхеньяном ядерного испытания.

"Любые ядерные испытания были бы полным нарушением резолюций Совета Безопасности ООН. На такое испытание последовал бы быстрый и решительный ответ", - цитирует заявление Шерман агентство Yonhap.

Она добавила: "Весь мир отреагирует решительно и четко. Мы готовы".

Замгоссекретаря призвала северокорейского лидера сосредоточиться на решении ситуации с COVID-19 в стране, "вместо того, чтобы предпринимать провокационные, опасные и дестабилизирующие действия".

Тем не менее, Шерман подтвердила желание администрации президента США Джо Байдена возобновить переговоры с Севером.

"США не питают никаких враждебных намерений по отношению к КНДР. Мы продолжаем призывать Пхеньян прекратить свою дестабилизирующую и провокационную деятельность и выбрать путь дипломатии", - сказала она.

Заместитель госсекретаря США сделала заявление после встречи в Сеуле с замглавы МИД Южной Кореи Чхо Хен Тоном.

КНДР Южная Корея США Уэнди Шерман
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Япония ввела санкции против Россельхозбанка и Кредитного банка Москвы

Япония ввела санкции против Россельхозбанка и Кредитного банка Москвы

В ЛНР заявили, что украинские военные выбиты из Северодонецка

Получивший вотум доверия Джонсон не заинтересован в досрочных выборах

Получивший вотум доверия Джонсон не заинтересован в досрочных выборах

Джонсон сохранил пост премьер-министра Великобритании

Болгария, Северная Македония и Черногория сами решили закрыть небо самолету Лаврова

Болгария, Северная Македония и Черногория сами решили закрыть небо самолету Лаврова

В США объявлен режим ЧС из-за риска нехватки мощностей для выработки электроэнергии

МИД РФ внес в "стоп-лист" 61 гражданина США

МИД РФ внес в "стоп-лист" 61 гражданина США

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

РФ и Турция достигли предварительного соглашения о поставках украинского зерна из Одессы

РФ и Турция достигли предварительного соглашения о поставках украинского зерна из Одессы

София объяснила санкциями отказ пустить самолет Лаврова в воздушное пространство Болгарии

София объяснила санкциями отказ пустить самолет Лаврова в воздушное пространство Болгарии
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });