США предупредили о вероятном завершении подготовки КНДР к очередному ядерному испытанию

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Американский спецпредставитель по Северной Корее Сон Ким заявил о вероятном завершении подготовки КНДР к седьмому ядерному испытанию на полигоне Пунгери, которое может быть проведено в любое время.

"Очевидно, что они провели подготовку в Пунгери, и как я понимаю, теперь могут провести испытания в любой момент", - приводит его слова южнокорейское агентство "Ренхап". По словам Сон Кима, если Пхеньян действительно проведет очередное ядерное испытание, США постараются оперативно реагировать на это событие.

"Я буду в тесном контакте с нашими союзниками и партнерами, чтобы иметь возможность реагировать без промедления", - сказал американский дипломат.

Он отказался комментировать какие-либо конкретные ответные меры, которые США могут предпринять.

Сон Ким при этом напомнил, что США готовы к дипломатическому взаимодействию с Северной Кореей без предварительных условий.

"Мы ясно дали им понять, что готовы решать волнующие их вопросы, независимо от того, считаем ли мы эти вопросы правомерными или нет. Мы готовы сесть с ними за стол переговоров и дать им возможность разъяснить свою позицию, посмотреть, есть ли способ для нас разрешить их проблемы", - подчеркнул он.

Сон Ким добавил, что Вашингтон не ставит каких-либо искусственных сроков на рассмотрение своего предложения о переговорах.

6 июня генсек МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что агентство фиксирует активность на испытательном полигоне ядерного оружия Пунгери в КНДР и считает это признаком возможной подготовки испытания ядерного оружия. Он также сообщил, что по данным агентства, продолжаются работы на северокорейском ядерном объекте в Йонбене.

Шестое ядерное испытание КНДР провела в сентябре 2017 года. В 2022 году Северная Корея неоднократно проводила ракетные испытания. В минувшее воскресенье Пхеньян осуществил пуск восьми баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря.