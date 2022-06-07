Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,4-0,6%

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся во вторник дальнейшим снижением цен blue chips в условиях новых антироссийских санкций и смешанных сигналов с мировых фондовых и сырьевых площадок (нефть Brent вновь превысила $120 за баррель, но проседают металлы); индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,4-0,6% во главе с бумагами "Яндекса".

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2272,74 пункта (-0,4%), индекс РТС - 1171,59 пункта (-0,6%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже снизились в пределах 1,9%.

Доллар вырос до 61,42 рубля (+0,4 рубля).

Подешевели акции "Яндекса" (-1,9%), "НЛМК" (-1,7%), "Магнита" (-1,6%), "НОВАТЭКа" (-1,2%), "Газпром нефти" (-1,1%), "ММК" (-1%), АФК "Система" (-1%), "Татнефти" (-0,9%), "Роснефти" (-0,7%), "Норникеля" (-0,7%), расписки TCS Group (-0,7%), бумаги Московской биржи (-0,5%), ВТБ (-0,5%), "ЛУКОЙЛа" (-0,4%), "Сургутнефтегаза" (-0,4% и -0,2% "префы"), "АЛРОСА" (-0,3%), Сбербанка (-0,3% и -0,4% "префы"), "Северстали" (-0,3%), "МТС" (-0,3%), "Газпрома" (-0,2%), "Аэрофлота" (-0,1%).

Совет директоров НЛМК согласился с рекомендацией менеджмента не платить дивиденды за I квартал, сообщила во вторник компания.

Подорожали расписки OZON (+0,8%), "РусГидро" (+0,2%), "Интер РАО" (+0,1%), ПАО "Полюс" (+0,1%), UC Rusal (+0,1%), Polymetal (+0,1%).

Война санкций

МИД РФ в порядке ответных мер на санкции США внес в "стоп-лист" 61 американского гражданина, в том числе высокопоставленных представителей администрации, глав крупнейших компаний, фондов и медиа США.

Япония добавила в санкционный список два российских банка (Россельхозбанк и Московский кредитный банк) и белорусский Белинвестбанк, сообщил МИД страны. Отмечается, что активы этих банков будут заморожены. Кроме того, сообщается, что под запрет на экспорт подпадут товары, способствующие "укреплению промышленной базы Российской Федерации". В апреле Япония уже ввела санкции в отношении Альфа-банка и Сбербанка, их активы были заморожены, а транзакции с ними запрещены с 12 мая.

Новая Зеландия ввела санкции против 44 компаний РФ и Белоруссии, в том числе против "Газпрома" и белорусских оборонных предприятий, сообщило во вторник правительство страны.

Комментарии аналитиков

Главный аналитик Промсвязьбанка Владимир Соловьев полагает, что санкционные риски продолжают негативно сказываться на российском фондовом рынке, однако не исключены попытки коррекционного отскока в район 2300-2350 пунктов по индексу МосБиржи.

По мере приближения к заседанию ФРС 14-15 июня нервозность на мировых рынках может увеличиться ввиду роста ожиданий по ужесточению денежно-кредитной политики США. Ранее большинство представителей Федрезерва поддерживали предложение о повышении ключевой ставки на 0,5 б.п. на предстоящей встрече. Торговую сессию во вторник мировые рынки могут провести под давлением продавцов, полагает аналитик.

Главный аналитик финансового супермаркета "Банки.ру" Богдан Зварич также считает, что рынок акций РФ в дальнейшем может перейти к восстановлению.

Заседание ЕЦБ и статистика по инфляции в США могут оказаться триггерами для направленного движения на мировых рынках. Они дадут инвесторам повод для пересмотра ожиданий относительно дальнейших действий ведущих центробанков в рамках денежно-кредитной политики, что приведет к перераспределению средств в портфелях между рисковыми и защитными активами.

Во вторник настроения на мировых рынках противоречивые. Из макроэкономических событий, способных повлиять на ход торгов, можно выделить публикацию данных по индексу деловой активности в сфере услуг Великобритании и торговому балансу США. Также внимание инвесторов может привлечь выступление министра финансов США Джанет Йеллен.

В ближайшие сессии индекс МосБиржи может перейти к восстановлению. Несмотря на сохраняющиеся геополитические риски и консолидацию на внешних фондовых площадках, поддержку российским акциям оказывают текущие уровни на рынке энергоносителей, способные стимулировать покупки в нефтегазовом секторе. В сложившейся ситуации уже во вторник индекс МосБиржи может попытаться отыграть часть потерь и вернуться в диапазон 2300-2350 пунктов, полагает Зварич.

В США накануне индексы акций подросли на 0,1-0,4% в ожидании данных об инфляции, причем уверенный подъем в начале торгов сменился к закрытию коррекцией на фоне увеличения доходности US Treasuries, которая впервые с 18 мая превысила отметку 3% годовых.

Аналитики оценивают, достаточно ли опустился рынок с учетом агрессивных намерений Федрезерва США ужесточать денежно-кредитную политику и повышать процентные ставки. Возможно, что рынок акций уже нащупал дно после того, как завершал в минусе восемь из последних девяти сессий, отмечает MarketWatch.

Свежие данные об изменении потребительских цен (индекс CPI) в США будут опубликованы в пятницу. Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем ожидают, что майская инфляция осталась на апрельском уровне 8,3%.

Во вторник в Азии отмечается смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 подрос на 0,1%, корейский Kospi снизился на 1,7%, китайский Shanghai Composite прибавил 0,2%, гонконгский Hang Seng проседает на 0,4%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 снизился на 0,6%).

Потребительские расходы в Японии увеличились на 1% в апреле в помесячном выражении при прогнозах роста на 1,3%, согласно Trading Economics. Месяцем ранее потребительские расходы подскочили на 4,1%. В годовом выражении показатель снизился на 1,7% при консенсус-прогнозе снижения на 0,8%.

Резервный банк Австралии (RBA) повысил ключевую ставку на 50 базисных пунктов (до 0,85% с 0,35%) на фоне продолжающегося роста потребительских цен в стране. Аналитики в среднем ожидали более умеренного подъема, на 25 б.п. В мае австралийский ЦБ увеличил ставку впервые более чем за 10 лет, на тот момент она составляла 0,1%.

Цены на нефть

На нефтяном рынке на азиатской сессии во вторник цены вновь растут после умеренной коррекции накануне, трейдеры оценивают ситуацию со спросом и предложением на мировом топливном рынке.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве составила $120,41 за баррель (+0,8% и -0,2% в понедельник), июльская цена WTI - $119,41 за баррель (+0,8% и -0,3% накануне).

Как стало известно на выходных, Saudi Aramco поднимет цены на все сорта экспортируемой нефти для стран Азии, Северо-Западной Европы и Средиземноморья с поставкой в июле. Так, стоимость основного поставляемого в Азию сорта Arab Light увеличится на $2,1 за баррель, и в результате он будет стоить на $6,5 за баррель больше, чем корзина нефти Омана и Дубая.

Между тем на прошлой неделе министры ОПЕК+ приняли решение увеличить квоты на добычу нефти в июле и августе на 648 тыс. баррелей в сутки вместо запланированного ранее повышения на 432 тыс. б/с.

Однако нефть продолжает торговаться в относительно узком диапазоне, и некоторые аналитики задаются вопросом о потенциале к росту цен с учетом уже зафиксированного подъема.