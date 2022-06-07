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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:12

Зеленский счел, что санкции Запада не повлияли на позицию России по Украине

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Санкции, введенные США, ЕС и их партнерами против России, не повлияли на позицию Москвы по Украине, заявил газете Financial Times украинский президент Владимир Зеленский.

При этом и сама санкционная политика вызвала у Зеленского претензии. В беседе с журналистом газеты он заявил, что страны "поддерживают Украину, но при этом смотрят, что можно сделать для ослабления санкций, чтобы бизнес не страдал".

Говоря о боевых действиях на Украине, Зеленский предположил, что Киеву "нужно добиться победы именно на поле боя". Однако, как подчеркивает FT, одновременно с этим он заверил, что не против переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

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Президент Украины в очередной раз призвал западные страны помочь ему. "Мы слабее в том, что касается вооружения, и потому не можем наступать", - считает Зеленский.

"Мы будем и дальше нести потери, а люди - это мой главный приоритет", - добавил он.

Газета сообщает, что Зеленский раскритиковал партнеров Украины за то, что те призывают к прекращению огня на Украине, не обговаривая, на каких условиях это нужно будет сделать.

"Как мы можем добиться прекращения огня на территории Украины, если не выслушиваем позицию этой страны? Это удивительно", - сказал украинский президент.

Украина Владимир Зеленский Россия
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