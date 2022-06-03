Президент Белоруссии заявил о конфликте между Зеленским и украинскими военными

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Между президентом Украины Владимиром Зеленским и военными разгорается серьезный конфликт, утверждает президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"Польша - вы видите - и туда и сюда: и примем беженцев, и не примем, и деньги дайте, и через нас деньги в Украину. Уже договорились до того, что западную Украину готовы оттяпать. Оттяпать не получится. Уже в Украине, по моим данным, между Зеленским и украинскими военными начинается серьезное противостояние и конфликт", - сказал Лукашенко после открытия нового здания детской поликлиники в пятницу в Минске. Его слова приводит госагентство БелТА.

"Военные как никто, понимают, что такое конфликт с Россией. Там гибнут ребята военные. Они видят, на что способны и сколько могут воевать. А воевать дальше не смогут. Вы видите, Россия поменяла тактику", - продолжил Лукашенко.

По мнению Лукашенко, сомнительные договоренности и обещания украинского руководства Польше вызывают негативную реакцию внутри националистических сил и военных кругов на Украине.

"Они увидели, что он полякам предоставил (особый правовой - ИФ) статус. А это ведет к чему? Оттяпать запад (Украины - ИФ). Поэтому у них начинается это противостояние между президентом и военными. (...) Военные Украины снесут голову любому, особенно нацики, как некоторые их называют, которые хотят иметь "самостийную, вольную Украину". Они не хотят, чтобы там были не только русские, белорусы, но и поляки. И они снесут головы всем, кто сегодня хочет расчленить Украину", - заявил Лукашенко.

"Нам это не нужно. Я давно об этом сказал. Смотрите, сбывается. Я ж тогда сказал: еще к нам и россиянам обратятся, чтобы мы защитили эту Украину", - отметил президент Белоруссии.