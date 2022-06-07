В Черногории назвали неизбежным решение не пропускать борт с Лавровым

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Решение о запрете на пролет самолета главы МИД России Сергея Лаврова через воздушное пространство Черногории министр иностранных дел страны Ранко Кривокапич назвал неизбежным.

"Черногория, запретив пролет самолета Лаврова, выполнила взятые на себя обязательства, такое решение было неизбежным", - приводит во вторник слова Кривокапича телерадиокомпания Черногории РТЦГ.

По словам министра, его удивила бурная реакция на такое решение, добавив, что Лавров мог бы добраться до Белграда поездом, ибо движение поездов по маршруту Москва-Белград не запрещено.

Отвечая на вопрос, кто принял решение о закрытии воздушного пространства Черногории для борта Лаврова, Кривокапич отметил, что формально решение принято правительством и министерством иностранных дел страны.

Он добавил, что премьер был оповещен о планах действий правительства.

Накануне болгарское внешнеполитическое ведомство объяснило решение не пропускать через воздушное пространство страны борт с главой МИД России тем, что имя российского министра внесено в санкционные списки ЕС.

"В связи с запросами прессы информируем, что 1 июня 2022 года МИД Болгарии не предоставил дипломатического разрешения на выполнение российских полетов с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым над болгарской территорией", - процитировало выдержки из сообщения МИД Болгарское национальное телевидение.

В МИД Болгарии добавили, что решение принято в соответствии с санкционным режимом ЕС в отношении России, введенным 31 июля 2014 года.

В ведомстве напомнили, что имя Лаврова числится под номером 670 в списке физических и юридических лиц, в отношении которых действуют ограничительные меры ЕС.

Накануне Лавров заявил, что отказ Северной Македонии, Черногории и Болгарии дать разрешение на пролёт спецборта в Сербию привел к отмене его визита в эту страну, назвал это решение беспрецедентным и немыслимым.

"Поступило очень много вопросов по поводу реакции на беспрецедентные решения, которые были приняты некоторыми членами Североатлантического альянса, решения, которые воспрепятствовали осуществлению визита министра иностранных дел России в Республику Сербия", - сказал Лавров на пресс-конференции.

Он добавил, что действия стран, запретивших пролет, - "немыслимые" и "возмутительные".

"Произошло лишение суверенного государства права на осуществление внешней политики. Заблокирована международная деятельность Сербии, по крайней мере, на данный момент, на российском направлении", - сказал министр.

Лавров также заявил, что решение трех стран - "наглядная и поучительная демонстрация того, насколько далеко НАТО и ЕС могут пойти в задействовании самых низкопробных методов воздействия на тех, кто руководствуется национальными интересами".