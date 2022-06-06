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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:44

Болгария, Северная Македония и Черногория сами решили закрыть небо самолету Лаврова

Болгария, Северная Македония и Черногория сами решили закрыть небо самолету Лаврова
Фото: Aziz Karimov/Getty Images

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Решение Болгарии, Северной Македонии и Черногории не пропустить через свое воздушное пространство в Сербию самолет с главой МИД РФ Сергеем Лавровым не было навязано извне, заявил представитель Госдепа США Нед Прайс.

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"Это были суверенные решения трех стран насчет своего воздушного пространства", - сказал он на брифинге.

Также он призвал Сербию сосредоточиться на стремлении войти в ЕС и вести общую с "остальной частью Европы" внешнюю политику и политику в сфере безопасности.

Накануне Болгария, Северная Македония и Черногория запретили пролет в своем воздушном пространстве самолета с главой МИД РФ Лавровым, который должен был направиться в Сербию. Лавров назвал эту ситуацию "беспрецедентной".

В свою очередь президент Сербии Александр Вучич, комментируя в эфире сербского телеканала РТС ситуацию в связи с вынужденной отменой визита Лаврова, заявил, что давно не видел такой "истерии вокруг Сербии".

Болгария Северная Македония Черногория Сербия Россия Сергей Лавров
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