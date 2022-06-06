Лавров назвал возмутительным запрет пролета его самолета в Сербию

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что отказ Северной Македонии, Черногории и Болгарии дать разрешение на пролет спецборта в Сербию привел к отмене его визита в эту страну, назвал это решение беспрецедентным и немыслимым.

"Поступило очень много вопросов по поводу реакции на беспрецедентные решения, которые были приняты некоторыми членами Североатлантического альянса, решения, которые воспрепятствовали осуществлению визита министра иностранных дел России в Республику Сербия", - сказал Лавров в понедельник на пресс-конференции.

Он добавил, что действия стран, запретивших пролет - "немыслимые" и "возмутительные".

"Произошло лишение суверенного государства права на осуществление внешней политики. Заблокирована международная деятельность Сербии, по крайней мере, на данный момент, на российском направлении", - добавил министр.

Лавров также заявил, что решение трех стран - "наглядная и поучительная демонстрация того, насколько далеко НАТО и ЕС могут пойти в задействовании самых низкопробных методов воздействия на тех, кто руководствуется национальными интересами".

Отвечая на вопрос о том, будет ли Россия как-то отвечать странам, из-за которых не состоялся его визит в Сербию, Лавров сказал: "Что касается ответов, знаете, мы никогда не будем предпринимать нечто, что еще больше затрудняет связи между народами. Этим занимаются наши западные партнеры, они все больше сталкиваются с проблемами у себя дома, и не только потому, что они загоняют социально-политическую ситуацию в своих странах в очень серьезный тупик, но еще и потому, что еще больше разумных людей в Европе начинают задаваться вопросом, зачем делать из России врага".