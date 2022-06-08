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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:22

Канада и США активизируют усилия по ограничению доступа России к военным технологиям

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Канадское агентство пограничных служб (CBSA) и министерство торговли США будут активизировать сотрудничество, чтобы не допустить попадания в РФ технологий и товаров военного назначения, сообщило CBSA.

"Бюро промышленности и безопасности (BIS) и Канадское агентство пограничной службы (CBSA) играют важную роль в скоординированном ответе на российские действия на Украине. Посредством жестких принудительных мер мы ограничиваем доступ России к технологиям и другим товарам, необходимым ей для поддержания военного потенциала", - говорится в распространенном сообщении ведомства.

В нем отмечается: "Сегодня мы укрепляем наши отношения между правоохранительными органами США и Канады благодаря совместному обязательству использовать наши полномочия и ресурсы для выявления и пресечения нарушений экспортного контроля и соблюдения законов и нормативных актов".

Стороны, в частности, договорились "обмениваться информацией; проводить проверки и аудиты до и после отгрузки; инспектировать, задерживать и изымать грузы; и уменьшать угрозы посредством скоординированных действий правоохранительных органов и расследований".

"Министерство торговли США, Бюро промышленности и безопасности (BIS) и Канадское агентство пограничной службы (CBSA) играют важную роль в том, чтобы скоординировано ответить на действия России на Украине", - подчеркнуло агентство.

Россия Канада США
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