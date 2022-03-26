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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:39

США планируют вести санкции против российских компаний, обслуживающих армию

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Администрация Байдена готовит санкции против российских компаний, которые, по ее данным, предоставляют товары и услуги для военных и разведывательных служб, включая компоненты двойного назначения, сообщило издание The Wall Street Journal со ссылками на официальных лиц.

Под санкции, которые панируется ввести на следующей неделе, могут попасть ООО "Серния Инжиниринг" и ООО "Сертал", связанные с предприятиями по производству вооружений и специального оборудования. Издание напоминает, что ранее они уже были включен в список компаний, в адрес которых запрещен экспорт чувствительных технологий, но с которыми было разрешено поддерживать деловые отношения.

Тем не менее, по мнению источников, санкции в сочетании с ограничениями экспортного контроля перекрыли доступ к компьютерным чипам иностранного производства, финансированию и компонентам, необходимым для их производства внутри России.

Среди компаний, включенных в новый санкционный список, также компания по разработке программного обеспечения и коммуникационных технологий АО "НИИ-Вектор", крупный российский производитель микросхем АО "Микрон", компьютерная фирма T-Platforms.

Источники издания отмечают, что в отношении этих компаний будут расширены уже введенные экспортные ограничения путем запрета на любые финансовые операции с ними.

Также рассматривается возможность введения санкций в отношении компании iGrids, которая разрабатывает программное обеспечение для автоматизированных систем управления электросетями России.

Джозеф Байден Серния Инжиниринг Сертал
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