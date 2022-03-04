Швейцария запретила экспорт в РФ товаров двойного назначения и обороны

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Власти Швейцарии в пятницу вводят запрет на поставки в Россию товаров двойного значения, для сферы обороны и безопасности, а также экспорт в РФ товаров для нефтяной, авиационной и космической отраслей.

"Запрещен экспорт в Россию товаров двойного назначения, вне зависимости от их конечного использования или пользователя. В дополнение к этому запрещен экспорт товаров, которые могут способствовать совершенствованию российской военной сферы и технологий или развитию оборонного сектора и безопасности", - говорится в пресс-релизе Федерального совета страны.

Кроме того, Швейцария вводит запрет на импорт ряда товаров и услуг в нефтяном секторе.

"Экспорт в Россию определенных товаров и услуг в нефтяном секторе больше не разрешен Более того, запрещен экспорт определенных товаров и технологий, которые можно использовать в авиации и в космической отрасли", - подчеркивается в документе.

Швейцария также вводит запрет на услуги, связанные с товарами в этих областях, в том числе страхование, ремонтные работы, инспекции, посреднические услуги и финансовую помощь.

Помимо этого, федеральный совет решил ввести санкции в отношении российского финансового сектора, принятые 1 марта Евросоюзом, в том числе те, которые касаются отключения некоторых российских банков от всемирной платежной системы SWIFT. Более не разрешены транзакции с российским ЦБ. Запрещается предоставление государственного финансирования или финансовой помощи для торговли с Россией или для инвестиций в РФ.