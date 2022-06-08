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Принятые на референдуме поправки в Конституцию Казахстана вступили в силу

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Центральная избирательная комиссия Казахстана опубликовала в среду в республиканских СМИ официальное сообщение об итогах голосования на республиканском референдуме по поправкам в Конституцию.

"Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан", вынесенный на республиканский референдум 5 июня 2022 года, считается принятым, так как за положительное решение проголосовало более половины граждан, принявших участие в голосовании, не менее чем в двух третях областей, городов республиканского значения и столицы", - говорится в официальном сообщении ЦИК.

Согласно закону, изменения в Конституцию вступают в силу со дня официального опубликования итогов референдума с учетом статьи 2 указанного закона.

Данная статья уточняет, что положения Конституции, определяющие порядок принятия конституционных законов и законов, а также деятельность Конституционного суда, вводятся в действие с 1 января 2023 года. Нормы Конституции, устанавливающие новый порядок наделения полномочиями должностных лиц, вводятся в действие по мере истечения срока полномочий или прекращения полномочий этих должностных лиц. До формирования состава Высшей аудиторской палаты Счетный комитет по контролю за исполнением республиканского бюджета продолжает осуществлять функции и полномочия, предусмотренные законодательством республики.

5 июня в Казахстане состоялся республиканский референдум по поправкам в Конституцию. Предложенные поправки поддержали 77,18% избирателей, явка на конституционный референдум составила 68,05%.

Суть поправок

Основная часть поправок в Конституцию, которые были вынесены на референдум, направлена на окончательный переход от суперпрезидентской формы правления к президентской республике с сильным парламентом. В обновленной Конституции закреплен равноудаленный статус президента от всех политических партий и движений, введен запрет для ближайших родственников главы государства занимать руководящие посты в квазигосударственном секторе.

Поправками исключаются положения о роли и привилегиях первого президента республики Нурсултана Назарбаева. В частности, исключено положение о праве первого президента Казахстана избираться на пост главы государства более двух раз подряд, убран пункт о том, что статус и полномочия первого президента определяются Конституцией и конституционным законом.

Исключено также упоминание о Назарбаеве как основателе независимого Казахстана, первого президента Республики Казахстан - Елбасы (лидер нации) и о неизменности его статуса.

Важный блок поправок затрагивает правозащитную сферу: создание Конституционного суда, закрепление статуса уполномоченного по правам человека на конституционном уровне, полный запрет смертной казни.

В обновленной Конституции закреплено, что земля, ее недра, растительный и животный мир принадлежат народу, а от имени народа право собственности осуществляет государство.

Казахстан
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