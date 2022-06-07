Отмену суперпрезидентской формы правления в Казахстане одобрили 77% участников референдума

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Поправки в Конституцию Казахстана на прошедшем 5 июня республиканском референдуме поддержали, согласно окончательным данным, 77,18% его участников, сообщил председатель Центризбиркома республики Нурлан Абдиров.

"77,18% от принявших участие граждан в голосовании по всех регионах страны, или 6 163 516 человек проголосовали "за" конституционные поправки", - сказал Абдиров на заседании ЦИК во вторник.

Против проголосовали 18,66% избирателей, отметил он. "Референдум считается состоявшимся", - объявил итоги глава ЦИК.

В воскресенье в Казахстане прошел республиканский референдум по поправкам в Конституцию. Проголосовать на референдуме могли более 11,7 млн граждан Казахстана, население которого превышает 19,1 млн человек.

По предварительным данным ЦИК, явка на референдуме составила 68,05%.

Гражданам республики предлагалось ответить на единственный вопрос: "Принимаете ли Вы изменения и дополнения в Конституцию, изложенные в проекте Закона "О внесении изменений и дополнений в Конституцию, опубликованном в средствах массовой информации 6 мая 2022 года".

Суть поправок

Основная часть поправок в Конституцию, которые были вынесены на референдум, направлена на окончательный переход от суперпрезидентской формы правления к президентской республике с сильным парламентом.

В обновленной Конституции планируется закрепить равноудаленный статус президента от всех политических партий и движений, ввести запрет для ближайших родственников главы государства занимать руководящие посты в квазигосударственном секторе.

Поправками исключаются положения о роли и привилегиях первого президента республики Нурсултана Назарбаева. В частности, исключено положение о праве первого президента Казахстана избираться на пост главы государства более двух раз подряд, убран пункт о том, что статус и полномочия первого президента определяются Конституцией и конституционным законом.

Исключено также упоминание о Назарбаеве как основателе независимого Казахстана, первого президента Республики Казахстан - Елбасы (лидер нации) и о неизменности его статуса.

Важный блок поправок затрагивает правозащитную сферу: создание Конституционного суда, закрепление статуса уполномоченного по правам человека на конституционном уровне, полный запрет смертной казни.

Предлагается также закрепить в Конституции, что земля, ее недра, растительный и животный мир принадлежат народу, а от имени народа право собственности осуществляет государство.