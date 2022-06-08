Оценка снижения ВВП Японии в I квартале пересмотрена до 0,1% с 0,2%

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - ВВП Японии в первом квартале 2022 года снизился на 0,1% по сравнению с предыдущим кварталом, свидетельствуют окончательные данные правительства страны.

Предварительные данные показали уменьшение ВВП на 0,2%. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали падения на 0,3%.

Снижение ВВП в пересчете на годовые темпы в январе-марте составило 0,5%, а не 1%, как сообщалось ранее. Средний прогноз аналитиков предполагал уменьшение на 1%.

Для сравнения: в четвертом квартале японская экономика выросла на 1% относительно предыдущего квартала и на 4% в пересчете на годовые темпы – максимально с четвертого квартала 2020 года.

Пересмотр показателей за первый квартал обусловлен улучшением оценки потребительских расходов: они увеличились на 0,1%, тогда как предварительно сообщалось о снижении на 0,1%.

Оценка роста государственных расходов была понижена до 0,5% с 0,6%. При этом капиталовложения бизнеса уменьшились на 0,7%, тогда как ранее сообщалось об их повышении на 0,5%.

Оценка увеличения экспорта оставлена на уровне 1,1%, импорта – понижена до 3,3% с 3,4%.