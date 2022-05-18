ВВП Японии в I квартале сократился на 0,2%, меньше прогнозов

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - В I квартале 2022 года экономика Японии сократилась на 0,2% к предыдущему кварталу, показали официальные предварительные данные.

Аналитики в среднем прогнозировали падение ВВП на 0,4%.

По пересмотренным данным, в четвертом квартале объем ВВП страны повысился на 0,9%, а не на 1,1%, как сообщалось ранее.

В пересчете на годовые темпы японский ВВП в январе-марте сократился на 1%. Консенсус-прогноз экспертов предусматривал снижение на 1,8%, свидетельствуют данные Trading Economics.

Сокращение японского ВВП в первом квартале обусловлено преимущественно уменьшением потребительских расходов на 0,1%. При этом госрасходы выросли на 0,6% после падения на 0,3% кварталом ранее.

Экспорт в прошлом квартале вырос на 1,1%, импорт подскочил на 3,4%.

Капиталовложения бизнеса увеличились по итогам второго квартала подряд - на 0,5%.

Скачок заболеваемости COVID-19 в январе-марте вынудил правительство Японии ввести новые карантинные меры, в том числе ограничения для ресторанов и ритейлеров, что негативно сказалось на общем уровне деловой активности в стране.