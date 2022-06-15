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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:11

Украина предложила США поставлять ей СПГ по ленд-лизу

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Украина рассматривает вариант соглашения с Вашингтоном о поставках американского сжиженного природного газа (СПГ) по ленд-лизу, сообщил американский журнал Foreign Policy.

"Украинские топ-менеджеры в сфере энергетики предлагают Вашингтону и другим западным столицам множество потенциальных решений для обеспечения поставок на предстоящую зиму и увеличения внутреннего производства. Это включает обеспечение международного финансирования для закупки природного газа у крупных экспортеров на Ближнем Востоке и в Северной Африке, разработку альтернативных маршрутов поставок и возможное соглашение с Вашингтоном об импорте СПГ из США по ленд-лизу", - пишет издание.

Оно отмечает, что генеральный директор украинского "Нафтогаза" Юрий Витренко на прошлой неделе в Вашингтоне заявил, что Украине необходимо $8 млрд для импорта 6 млрд кубометров газа до наступления зимы. "У них (США - ИФ) есть очень четкий мандат на оказание необходимой помощи Украине. Мы хотим структурировать его разумным образом, чтобы не было никакого бремени для американских налогоплательщиков", - цитирует Витренко Foreign Policy.

Издание отмечает, что "меры Украины по энергетическому спасению" совпадают с более широкими усилиями европейских правительств по сокращению зависимости от российского импорта энергоносителей.

"Несмотря на всеобщее осуждение и разрушительные международные санкции, Европа по-прежнему зависит от российских энергоносителей, которые являются геополитическим рычагом влияния Москвы на Запад", - говорится в статье.

Журнал пишет, что существует опасение, "особенно среди правительств Восточной Европы", что Россия может прекратить экспорт газа, "чтобы наказать западные правительства за поддержку Украины и попытаться ослабить решимость Европы".

Так, отмечает журнал, во вторник "Европа получила намек на грядущие новые сбои, поскольку "Газпром" объявил, что сократит ежедневные поставки газа в Германию по трубопроводу "Северный поток" на 40% процентов, предположительно, из-за технических трудностей".

Украина США Нафтогаз Юрий Витренко
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