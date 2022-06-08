Путин и Раиси отметили необходимость дипломатических усилий по сохранению СВПД

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Исламской Республики Иран Сейедом Эбрахимом Раиси, сообщила пресс-служба Кремля.

"При рассмотрении ситуации вокруг иранской ядерной программы отмечена необходимость продолжения дипломатических усилий с целью достижения окончательной договоренности, которая позволила бы обеспечить сохранение и полноценное выполнение Совместного всеобъемлющего плана действий и одобрившей его резолюции Совета Безопасности ООН 2231 от 20 июля 2015 г.", - говорится в сообщении.

Стороны, как сообщается, обсудили "актуальные вопросы двустороннего сотрудничества". "Выражен обоюдный настрой на их последовательное укрепление, включая реализацию совместных проектов в торгово-экономической области", - сообщили в пресс-службе.

В ходе разговора "затронута также проблематика обеспечения региональной стабильности и безопасности". "В частности, подтверждена приверженность дальнейшей работе в рамках Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию", - говорится в сообщении.

Путин выразил соболезнования в связи с произошедшей сегодня утром в Иране железнодорожной катастрофой, унесшей человеческие жизни, добавили в пресс-службе. В среду утром в Иране недалеко от города Тебес столкнулся с экскаватором и сошел с рельсов пассажирский поезд. Погибли не менее 17 человек, еще 50 получили ранения.