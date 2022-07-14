Байден заявил, что для США есть смысл пытаться вернуться к заключению СВПД

Фото: Ilia Yefimovich/picture alliance via Getty Images

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден считает, что американцам все еще есть смысл вести переговоры о возвращении в соглашение по иранскому атому, так как это поможет гарантировать, что Тегеран не получит ядерное оружие, сообщают израильские СМИ.

"Единственное, что может быть хуже Ирана в его нынешнем виде - это обладающий ядерным оружием Иран", - объяснил свою позицию Байден в интервью израильскому телевидению.

В 2015 году Иран и страны "шестерки" посредников - пять постоянных членов Совбеза ООН и Германия - заключили Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), соглашение, согласно которому Тегеран должен ограничить развитие своей ядерной программы исключительно мирными целями в обмен на снятие международных и односторонних санкций.

Предыдущий президент США Дональд Трамп в 2018 году в одностороннем порядке вывел США из СВПД и возобновил действие антииранских санкций, в том числе в отношении нефтяного сектора, что побудило Тегеран к постепенному отказу от соблюдения некоторых условий сделки. Нынешний президент США Байден заявлял о готовности при определенных условиях вернуться в сделку.

Иран, Великобритания, Германия, Китай, Франция и Россия провели несколько раундов переговоров в Вене с целью восстановления СВПД. США напрямую в них не участвуют.

Последний раунд прервался в марте и до сих пор не возобновился.

Официальные лица в США и других западных странах неоднократно предупреждали, что у Ирана остается все меньше времени для заключения соглашения по восстановлению СВПД.