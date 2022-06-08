В Иране 17 человек погибли из-за схода поезда с рельсов

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - По меньшей мере 17 человек погибли и еще 50 получили ранения в Иране в результате схода с рельсов пассажирского поезда утром в среду, сообщает агентство Associated Press.

В среду утром четыре из семи вагонов поезда сошли с рельсов недалеко от города Тебес, который находится примерно в 550 км от Тегерана. В поезде находилось около 350 пассажиров.

На место происшествия прибыли спасательные группы с вертолетами и машинами скорой помощи, некоторых из пострадавших госпитализировали.

Власти не исключают, что число жертв может возрасти.

Причины аварии расследуются, по предварительным данным, поезд столкнулся с экскаватором, который мог находиться возле путей в связи с ремонтными работами.