Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:22

В Иране 17 человек погибли из-за схода поезда с рельсов

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - По меньшей мере 17 человек погибли и еще 50 получили ранения в Иране в результате схода с рельсов пассажирского поезда утром в среду, сообщает агентство Associated Press.

В среду утром четыре из семи вагонов поезда сошли с рельсов недалеко от города Тебес, который находится примерно в 550 км от Тегерана. В поезде находилось около 350 пассажиров.

На место происшествия прибыли спасательные группы с вертолетами и машинами скорой помощи, некоторых из пострадавших госпитализировали.

Власти не исключают, что число жертв может возрасти.

Причины аварии расследуются, по предварительным данным, поезд столкнулся с экскаватором, который мог находиться возле путей в связи с ремонтными работами.

Иран
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Цена нефти Brent поднялась выше $121 за баррель

Что случилось этой ночью: среда, 8 июня

Администрация США попытается получить от Конгресса $4,3 млрд для замены российского урана

Администрация США попытается получить от Конгресса $4,3 млрд для замены российского урана

Япония планирует продолжить обсуждение с РФ соглашения о промысле морских живых ресурсов

Япония планирует продолжить обсуждение с РФ соглашения о промысле морских живых ресурсов

Запорожский Мелитополь заявил о начале подготовки к референдуму о присоединении к России

Brent подорожала до $120,69 за баррель

Brent подорожала до $120,69 за баррель

De Beers повысила цены на мелкие алмазы из-за дефицита на фоне санкций к "АЛРОСА"

De Beers повысила цены на мелкие алмазы из-за дефицита на фоне санкций к "АЛРОСА"

Объем золота в ETF в мае снизился впервые с начала года на 53 т

Объем золота в ETF в мае снизился впервые с начала года на 53 т

Парламент Швеции не стал объявлять недоверие правительству

Парламент Швеции не стал объявлять недоверие правительству

США сформировали на Аляске воздушно-десантную дивизию

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });