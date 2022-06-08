Корабли ВМФ РФ следят за учениями НАТО на Балтике

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Два ракетных корвета российских ВМФ класса "Каракурт" следят за натовскими учениями в Балтийском море, сообщил Военно-морской институт Соединенных Штатов (USNI), ссылаясь на полученные из района снимки.

"Два российских военных корабля действуют вблизи международных военно-морских учений BALTOPS в Балтийском море. Пара корветов российского ВМФ была замечена у берегов Швеции в районе Стокгольма на следующий день после того, как корабли НАТО и союзников вышли в море для участия в учениях", - сообщила новостная служба USNI.

Как сообщало НАТО, 5 июня в Балтийском море начались крупномасштабные военно-морские учения стран-членов НАТО BALTOPS 2022. В них принимают участие 14 стран-членов НАТО, а также Швеция и Финляндия, которые подали заявление на вступление в Североатлантический альянс.

В общей сложности в учениях задействованы 45 боевых кораблей, 7 тыс. военнослужащих и 75 самолетов и вертолетов.

Учения, которые продлятся до 16 июня, на различных этапах будут проходить в центральной и южной частях Балтийского моря, в том числе вблизи берегов Швеции, Латвии, Польши и Германии.

Малые ракетные корабли (корветы) проекта 22800 "Каракурт" имеют восемь ячеек универсального корабельного пускового комплекса. Основой ударного ракетного вооружения являются ракеты "Калибр" и "Оникс".