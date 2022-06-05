Корабли Балтфлота провели учения на фоне старта маневров НАТО на Балтике

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Малые десантные корабли на воздушной подушке (МДКВП) "Евгений Кочешков" и "Мордовия" в ходе учений выполнили артиллерийские стрельбы в Балтийском море, сообщили в пресс-службе Балтфлота в воскресенье.

"Во время выхода в море экипажи кораблей успешно произвели артиллерийские стрельбы по надводным и воздушным целям. Стрельбы выполнялись из 30-мм автоматических установок комплекса АК-630", - говорится в сообщении.

По данным флота, учения плановые.

МДКВП "Мордовия" и "Евгений Кочешков", стоящие на вооружении Балтийского флота, - самые большие в мире десантные корабли на воздушной подушке.

В воскресенье в Балтийском море начались крупномасштабные военно-морские учения стран-членов НАТО BALTOPS 2022.

В них принимают участие 14 стран-членов НАТО, а также Швеция и Финляндия, которые подали заявление на вступление в Североатлантический альянс.

В общей сложности в учениях задействованы 45 боевых кораблей, 7 тыс. военнослужащих и 75 самолетов и вертолетов.

Учения, которые продлятся до 16 июня, на различных этапах будут проходить в центральной и южной частях Балтийского моря, в том числе вблизи берегов Швеции, Латвии, Польши и Германии.