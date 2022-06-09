Заявка "Газпрома" на прокачку через Украину составила 42 млн куб. м

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - "Оператор ГТС Украины" принял от "Газпрома" заявку на транзит газа на четверг в объеме 41,9 млн кубометров, свидетельствуют данные украинской компании. Показатель в среду был 41,4 млн кубометров. Мощности заявлены только по одной из двух точек входа в ГТС Украины - газоизмерительной станции "Суджа". По коридору через ГИС "Сохрановка" заявка не принята.

Официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов сообщил журналистам: "Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", - 41,9 млн куб. м на 9 июня. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена".

ОГТСУ объявил форс-мажор приема газа для транзита через ГИС станцию "Сохрановка", ссылаясь на то, что не может осуществлять оперативно-технологический контроль за компрессорной станцией "Новопсков".

"Газпром" считает, что не существует оснований для форс-мажора, как нет и препятствий для продолжения работы в прежнем режиме. "Украинские специалисты всё это время спокойно работали на ГИС "Сохрановка" и КС "Новопсков" и продолжают это делать, транзит через "Сохрановку" обеспечивался в полном объеме, никаких нареканий от контрагентов не было и нет", - отмечают в российской компании.

Киев предложил перенести транзитные объемы с "Сохрановки" на ГИС "Суджа", но "Газпром" уверен, что это технологически невозможно исходя из российской потоковой схемы. Также распределение объемов прописано в соглашении о взаимодействии от 30 декабря 2019 года.

При этом украинская сторона настаивает, что оплата по-прежнему должна производиться исходя из расчётного объема транспортировки долгосрочного договора 109 млн куб. м в сутки по правилу "качай или плати". "Газпром" в свою очередь указывает, что Киев сократил возможности транспортировки на треть. "Нафтогаз Украины" заявляет, что теперь недополучает оплату за транзит и говорит об обращении в арбитраж.

Европейский рынок

Европейский рынок газа продолжает следовать стратегии ценовой оптимизации поставок. В большинстве контрактов с "Газпромом" действует индекс "на месяц вперед" (его значение для июня может быть около $97 за тысячу кубометров). На спотовом рынке цены уже снизились до уровня $860 на фоне нисходящего тренда по всему миру. В результате покупатели ищут более дешевую альтернативу на спотовом рынке.

Выработка электроэнергии из возобновляемых источников в Европе на этой неделе демонстрирует нисходящий тренд. Если в понедельник выработка ветроэнергетических установок обеспечила 14% энергобаланса по ЕС, то в среду было уже 11%, свидетельствуют данные ассоциации WindEurope. На прошлой неделе (30 мая - 5 июня) - в среднем 9%.

Регион продолжает закачку газа в подземные хранилища. На данный момент резервы составляют 50,24%, рост за последние сутки - 0,4 процентных пункта, свидетельствуют данные ассоциации Gas Infrastructure Europe. Текущий уровень запасов в ПХГ Европы отстает от среднего за пять лет на 2 процентных пункта.

С этого года ЕС ввел жесткое регулирование использования подземных хранилищ. К началу сезона отбора в 2022 году запасы должны быть не менее 80% от мощности ПХГ, в последующие - 90%.