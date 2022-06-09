Цена газа в Европе устремилась к $1000/тыс. куб. м

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Спотовая цена газа в Европе с утра в четверг выросла на 17% на фоне начала крупных плановых ремонтов на газовых промыслах в Норвегии. На глобальном уровне рост цен также может поддержать известие о пожаре на заводе СПГ Freeport в США мощностью 15 млн тонн в год.

Ближайший, июльский фьючерс на TTF на бирже ICE Futures вырос до $997 за тысячу кубометров после $855 на закрытие среды.

По данным норвежского газотранспортного оператора Gassco, 8 июня остановились на ежегодную профилактику месторождения Visund и Heimdal (суммарно выбыли мощности на 22 млн куб. м в сутки), а 9 июня встали более крупные промыслы - Troll и Kollsnes (это уже 82 млн кубометров). На данный момент суммарное выбытие производственных мощностей составляет 104 млн кубометров в сутки.

Работа Freeport LNG остановлена как минимум три недели из-за пожара, произошедшего в среду.