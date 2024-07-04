Мэру Миасса Ковальчуку предложено возглавить правительство ЛНР

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - В Челябинской области собрание депутатов Миасского городского округа приняло досрочную отставку мэра Егора Ковальчука, сообщает пресс-служба горсобрания.

"Собрание (...) досрочно освободило от исполнения полномочий главы округа Егора Ковальчука, которому предложено возглавить правительство Луганской народной республики", - говорится в пресс-релизе.

Исполняющим обязанности главы Миасса до завершения конкурса по избранию нового руководителя депутаты назначили первого заместителя мэра Олега Буданова.

Необходимые изменения в Устав, позволяющие депутатам принять такое решение, были внесены на предыдущей сессии.

Также депутаты объявили конкурс на должность главы Миасского городского округа, он состоится 11 октября. Документы от кандидатов на участие в конкурсе будут приниматься с 12 по 23 августа.

Ковальчук был избран главой администрации Миасса на конкурсной основе из трех претендентов 17 мая 2023 года. До этого он занимал должность вице-губернатора Челябинской области.