Лондон выразил обеспокоенность вынесением смертных приговоров в ДНР двум британцам

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Власти Великобритании серьезно обеспокоены вынесением смертных приговоров в ДНР британцам Эйдену Аслину и Шону Пиннеру, попавшим в плен в Донбассе, сообщает в четверг Sky News.

"Конечно, мы глубоко обеспокоены этим. Мы постоянно говорим о том, что военнопленных не следует использовать в политических целях", - цитирует Sky News заявление официального представителя премьер-министра Бориса Джонсона.

"Вы знаете, что согласно женевской конвенции, военнопленные имеют право на неприкосновенность, их не должны судить за участие в боевых действиях", - говорится в заявлении.

Ранее в четверг стало известно, что Верховный суд Донецкой Народной Республики приговорил британцев Эйдена Аслина и Шона Пиннера, а также марокканца Брагима Саадуна, сдавшихся в плен в Донбассе, к смертной казни за наемничество.

В Минобороны РФ заявляли, что "прибывшие на Украину наемники не являются комбатантами, лучшее, что их ждет - долгий срок в тюрьме".

Британцы Пиннер и Аслин сдались в плен в Мариуполе в середине апреля. Марокканец Саадун 12 марта сдался в плен в Волновахе.