В МИД РФ отказали приговоренным в ДНР к казни британцам в статусе военнопленных

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Приговоренные к смертной казни в ДНР британцы в соответствии с международным гуманитарным правом не являются комбатантами и не имеют права на статус военнопленного, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Вопреки заявлениям британских официальных лиц, упомянутые граждане являются не военнопленными, а наемниками. Направляемые Западом в помощь киевскому националистическому режиму наемники по международному гуманитарному праву не являются комбатантами и не имеют права на статус военнопленного", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном сайтом МИД РФ в пятницу.

Она отметила, что обращений, касающихся Эйдена Аслина и Шона Пиннера, от британской стороны в МИД России не поступало.

Захарова напомнила, что Верховный суд Донецкой народной республики ранее вынес решение в отношении Пиннера и Аслина, "обвиненных в участии в боевых действиях на стороне Украины в качестве наемников и по совокупности преступлений приговоренных к смертной казни".

"Со своей стороны неоднократно информировали посольство Великобритании в Москве о том, что по всем вопросам плененных англичан следует обращаться к властям ДНР или ЛНР. Насколько мы понимаем, никакой инициативы в этом плане Лондон не проявил, даже несмотря на просьбы к британским властям родственников наемников", - добавила Захарова.

Шон Пиннер и Эйден Аслин сдались в плен в Мариуполе в середине апреля. 9 июня Верховный суд ДНР приговорил их, а также марроканца Брагима Саадуна к смертной казни за наемничество.

После этого власти Великобритании выразили серьезную обеспокоенность вынесением смертных приговоров. "Конечно, мы глубоко обеспокоены этим. Мы постоянно говорим о том, что военнопленных не следует использовать в политических целях", - заявил накануне официальный представитель британского премьера Бориса Джонсона.

"Вы знаете, что согласно Женевской конвенции, военнопленные имеют право на неприкосновенность, их не должны судить за участие в боевых действиях", - говорилось в в заявлении.