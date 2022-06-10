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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:00

Советник Госдепа США призвал Индию не наращивать закупки российской нефти

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Старший советник Госдепартамента США по энергетической безопасности Амос Хохштейн сказал сенаторам, что он призвал Индию не увеличивать покупки российской нефти, резко подешевевшей из-за западных санкций.

"Я сказал: смотрите, у нас нет вторичных санкций, которые могут запретить вам покупать у России. Но я попросил бы две вещи. Во-первых, не заходите слишком далеко. Не стоит извлекать выгоду из страданий европейских и американских домохозяйств. Во-вторых, как следует ведите переговоры, потому что если вы не будете покупать эту нефть, никто не будет", - сказал Хохштейн, выступая в Сенате.

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Российская нефть марки Urals в последние недели стоит почти на $30 за баррель меньше, чем североморская Brent, отмечает FT. Однако объем российского экспорта практически не меняется, несмотря на вводимые санкции, тогда как цена Brent с начала года взлетела почти на 60%.

"Фактически Россия находится в более выигрышной позиции в плане получаемых доходов на данном этапе войны по сравнению с началом военных действий", - отметил сенатор-республиканец от штата Висконсин Рон Джонсон.

"Если смотреть исключительно на цену, которую они получают за каждый проданный баррель, то я с вами согласен", - ответил сенатору Хохштейн. При этом он добавил, что России стало сложнее репатриировать полученные деньги из-за санкций в отношении финансового сектора.

По данным консалтинговой компании Kpler, в июне индийский импорт российской нефти марки Urals может достичь 1 млн баррелей в сутки, тогда как до начала военной спецоперации на Украине страна вообще не закупала этот сорт нефти. Китайский импорт вырастет значительно более скромными темпами из-за локдаунов, ограничивших спрос на топливо в Китае, полагают аналитики.

США Индия
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