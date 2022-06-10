В МИД Эстонии нашли неудачными слова Путина о возвращении Нарвы

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - В Эстонский МИД 10 июня вызвали посла России Владимира Липаева, чтобы высказать ему недовольство в связи с недавним выступлением президента Владимира Путина, сообщила пресс-служба ведомства.

Вице-канцлер МИД Рейн Таммсаар сказал Липаеву: "То, что президент Путин сказал об эстонском городе Нарва, среди прочего, крайне неудачно".

9 июня на встрече с молодыми предпринимателями, инженерами и учеными - участниками предстоящего Петербургского экономического форума, Путин, говоря о походах Петра Первого в Балтию, сказал, что ни одна страна Европы не признавала территорию Приладожья за Россией.

"А там испокон веков наряду с финно-угорским населением жили славяне. Причем эта территория находилась под контролем Российского государства. То же самое и в западном направлении, это касается Нарвы. Возвращал и укреплял. Судя по всему, на нашу долю тоже выпало возвращать и укреплять", - сказал Путин.