Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:03

Новая Третьяковка в сентябре покажет работы с конкурса "Образ Петра Великого"

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - В Западном крыле Новой Третьяковки на Крымском Валу 6 сентября откроется выставка работ победителей творческого конкурса Российского военно-исторического общество "Образ Петра Великого", сообщила заместитель исполнительного директора РВИО Александра Коновченко.

Эксперты общества выбрали из 2000 работ 200 лучших.

"Изначально мы думали, что это будет всероссийский молодежный творческий конкурс, однако он оказался международным, потому что есть работы из Приднестровья, Италии, Узбекистана", - отметила Коновченко. По ее словам, участникам конкурса было от 14 до 35 лет, более половины участников были моложе 17. 1500 направленных на конкурс работ представляли живопись, остальные - резьба по дереву, аппликации, мозаики, граффити.

Выставка приурочена к 350-летию со дня рождения Петра I.

Петр Великий РВИО Третьяковка Москва Александра Коновченко
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Умершие знаменитости

Певица и актриса Оливия Ньютон-Джон умерла на 74-м году жизни

У режиссера Ларса фон Триера диагностировали болезнь Паркинсона

У режиссера Ларса фон Триера диагностировали болезнь Паркинсона

Объединенная сеть кинотеатров отменила показ голливудского кино по акции "кинопродукт"

В Альбукерке установили памятник героям сериала "Во все тяжкие"

В Альбукерке установили памятник героям сериала "Во все тяжкие"

Владельцы кинотеатров просят не наказывать их за показ голливудских фильмов

Владельцы кинотеатров просят не наказывать их за показ голливудских фильмов

"Литфонд" выставит на торги записную книжку Ахматовой и издания Бродского

РПЦ предложила поправки о передаче святынь из музеев религиозным организациям

Большой театр покажет премьеры "Трубадура" и балета "Пиковая дама"

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });