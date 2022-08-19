Новая Третьяковка в сентябре покажет работы с конкурса "Образ Петра Великого"

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - В Западном крыле Новой Третьяковки на Крымском Валу 6 сентября откроется выставка работ победителей творческого конкурса Российского военно-исторического общество "Образ Петра Великого", сообщила заместитель исполнительного директора РВИО Александра Коновченко.

Эксперты общества выбрали из 2000 работ 200 лучших.

"Изначально мы думали, что это будет всероссийский молодежный творческий конкурс, однако он оказался международным, потому что есть работы из Приднестровья, Италии, Узбекистана", - отметила Коновченко. По ее словам, участникам конкурса было от 14 до 35 лет, более половины участников были моложе 17. 1500 направленных на конкурс работ представляли живопись, остальные - резьба по дереву, аппликации, мозаики, граффити.

Выставка приурочена к 350-летию со дня рождения Петра I.