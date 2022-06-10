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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:16

Власти Шанхая снова отправят 2,7 млн человек на карантин из-за COVID-19

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Власти Шанхая отправят 2,7 млн жителей района Миньхан на юго-западе Шанхая на карантин, всем им в субботу предстоит сдать тест на COVID-19, сообщает в пятницу The Guardian.

"Район Миньхан на юго-западе Шанхая, в котором проживает 2,7 млн человек, переведут в режим "закрытого управления" в субботу утром, все жители сдадут тесты", - цитирует издание представителей местных властей.

По их словам, карантин завершится после того, как будут изучены все полученные образцы. При этом никаких точных сроков указано не было.

Также не сообщается, какие меры будут приняты, если у кого-либо из жителей района результат теста окажется положительным.

Шанхай лишь на прошлой неделе вернулся к привычной жизни после двух месяцев жесткого локдауна. Но на карантине все же остались все с положительным тестом на коронавирус и те, кто с ними непосредственно контактировал. Жители города также должны сдавать тесты на коронавирус каждые 72 часа, чтобы пользоваться общественным транспортом или посещать публичные мероприятия.

Китай придерживается политики "нулевой терпимости" к COVID-19. Это означает ограничение распространения вируса через локдауны и обязательный карантин для тех, кто вступал в контакт с инфицированными.

Хроника 09 января 2020 года – 10 июня 2022 годаПандемия коронавируса
Китай Шанхай коронавирус
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