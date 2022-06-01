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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:45

Шанхай вернулся к привычной жизни после двух месяцев жесткого локдауна

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - В Шанхае в среду люди вновь вышли на улицы, снова заработали линии метро и магазины после жесткого карантина, который длился с конца марта, сообщает The Guardian.

"В Шанхае ослабили ряд ограничений, связанных с COVID-19, в качестве шага к возвращению к нормальной жизни после двухмесячного карантина", - пишет газета.

На кадрах из соцсетей видно, что сразу после наступления полуночи жители Шанхая бурным весельем, гуляниями и шампанским начали отмечать снятие ограничений.

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По состоянию на среду в Шанхае зафиксировали всего 15 случаев заболевания COVID-19, в то время как суточный показатель в апреле составлял 20 тыс. случаев.

Между тем, на карантине должны будут оставаться все люди с положительным тестом на коронавирус и те, кто с ними непосредственно контактировал. Жители города также должны сдавать тесты на коронавирус каждые 72 часа, чтобы пользоваться общественным транспортом или посещать публичные мероприятия.

Китай придерживается политики "нулевой терпимости" к COVID-19. Это означает ограничение распространения вируса через локдауны и обязательный карантин для тех, кто вступал в контакт с инфицированными.

За весь период пандемии в Китае было выявлено более 224 тыс. случаев заражения коронавирусом и более 5,2 тыс. смертей от последствий заболевания.

Хроника 09 января 2020 года – 01 июня 2022 годаПандемия коронавируса
Шанхай коронавирус
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