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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:17

Пять человек погибли в результате удара Израиля по Сирии

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - В результате ракетных ударов Израиля по сирийскому городу Масиаф погибли пять человек и семь пострадали, сообщает Al Arabiya со ссылкой источник в Минобороны Сирии.

По информации телеканала, израильские военные запустили в сторону города на территории провинции Хама не менее восьми ракет.

Сирийское агентство САНА уточняет, что среди раненых есть ребенок. При этом, по заявлению агентства, сирийским силам ПРО удалось сбить большинство ракет.

Израильская армия периодически наносит ракетные удары по Сирии. Обычно мишенью становятся связанные с Ираном шиитские военизированные формирования.

Сирия Израиль
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