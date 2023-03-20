В Госдепартаменте сменится куратор политики в отношении России

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - В конце марта помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид, занимавшаяся в том числе российским направлением, покинет этот пост, заявил через пресс-службу сам госсекретарь Энтони Блинкен.

От имени Госдепартамента он поблагодарил ее "за ее выдающуюся службу" и пожелал успехов в новых начинаниях.

Он отметил, что Донфрид искусно занималась отношениями Вашингтона с рядом его важнейших союзников на фоне действий России.

Карен Донфрид занимала эту должность 18 месяцев. О ее дальнейших планах в заявлении Блинкена не сообщается.